Son dakika haber! Gaziantep polisinden kaçak alkol operasyonu

Son dakika haber: - Gaziantep polisinden kaçak alkol operasyonu Gaziantep polisi yaptığı operasyonda 72 litre etil alkol, 15.5 litre dökme alkol ele geçirdi.

- Gaziantep polisinden kaçak alkol operasyonu GAZİANTEP - Gaziantep polisi yaptığı operasyonda 72 litre etil alkol, 15.5 litre dökme alkol ele geçirdi. Gaziantep Emniyeti KOM Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmalarda Şahinbey İlçesinde kaçak alkol imalatı ve satışı yapıldığı tespit edilen bir ikamette aramada yaptı. Aramada, 72 litre etil alkol, 15.5 litre dökme alkol ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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