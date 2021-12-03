Gaziantep polisinden okul önlerinde denetim - Son Dakika

Gaziantep polisi şehrin belli bölgelerinde okul önlerinde denetim gerçekleştirdi.

Gaziantep Emniyetine bağlı polis ekipleri belirlenen okullarda denetim gerçekleştirdi. Trafik polisleri ve Çevik Kuvvet ekipleri okul önlerinde şüphelilerin üzerlerini ararken, durdurulan araçlarda arama yapıldı. Okul önlerindeki şüphelilerin kimlik sorgulamasını yapan ekipler, havadan da drone ile denetim gerçekleştirdi. - GAZİANTEP