Gaziantep protokolünde Belediye Başkanı Bulut'a geçmiş olsun ziyareti - Son Dakika
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Gaziantep protokolünde Belediye Başkanı Bulut'a geçmiş olsun ziyareti

6 saat önce

Gaziantep Valisi Davul Gül ile birlikte protokol üyeleri, milletvekilleri ile oda başkanları Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.

Gaziantep protokolünde Belediye Başkanı Bulut'a geçmiş olsun ziyareti, System.String[]

Gaziantep Valisi Davul Gül ile birlikte protokol üyeleri, milletvekilleri ile oda başkanları Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundular.


Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk'ün yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Konukoğlu, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, bir süredir Kilis Devlet Hastanesinde tedavi gören Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. - KİLİS

Mehmet Abdi Bulut, Gaziantep, Kilis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:39 Kaynak: İHA
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