GAZİANTEP PROTOKOLÜNDEN ŞEHİTLİK ZİYARETİ - Son Dakika

GAZİANTEP'te, protokol üyeleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlik ziyareti yapılıp, dualar edildi.

Gaziantep'te Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında; Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve beraberindekiler şehitliği ziyaret etti. Şehitlerin mezarlarına karanfil bırakılırken, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan asker, polis ve vatandaşlar için dua ettirildi.