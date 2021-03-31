GAZİANTEP Rektör Hatipoğlu: Tıp fakültemizi yeni eğitim öğretim dönemine yetiştireceğiz' - Son Dakika

GAZİANTEP Rektör Hatipoğlu: Tıp fakültemizi yeni eğitim öğretim dönemine yetiştireceğiz'

31.03.2021 20:44

Rektör Hatipoğlu: Tıp fakültemizi yeni eğitim öğretim dönemine yetiştireceğiz'GAZİANTEP İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Rektör Hatipoğlu: Tıp fakültemizi yeni eğitim öğretim dönemine yetiştireceğiz'

GAZİANTEP İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, üniversitede sekiz fakültenin eğitimlere devam ettiğini ve yeni eğitim öğretim döneminde tıp fakültesinin de açılarak öğrenci alımına başlanılacağını söyledi.

Rektör Hatipoğlu, üniversite rektörlük toplantı salonunda basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Üniversitenin kuruluş sürecinden ve oluşturulan fakültelerde devam eden eğitim çalışmalarını değerlendiren Hatipoğlu, tıp fakültesinin önem arz ettiğini dile getirdi. Hatipoğlu, YÖK ile yazışmaların son noktaya geldiğini ve yeni eğitim öğretim dönemi ile birlikte tıp fakültesinin de öğrenci alımı yapacağını duyurdu.

'ÜNİVERSİTEMİZİN KURULUŞ SÜRECİNDE ARZU ETTİĞİMİZ YARDIMLARI ELDE EDEMEDİK'

Üniversitenin kuruluş sürecinde istenilen desteklerin gelmemesine karşın tüm imkanları ile süreci hızlı koordine ederek eğitime başladıklarını söyleyen Hatipoğlu, "Yeni üniversitemizin kuruluşunda aslında uzun süre arzu ettiğimiz yardımı elde edemedik ama kendi yağımızda kavrulduk. Üniversitemiz kurulduktan ilk üç ay sonra öğrenci aldı. YÖK tarihinde sanıyorum ki bu bir ilk oldu. Süreci çok hızlı idare ettik. Akademisyenlerimizle ilgili kadro aldık. Görevlendirme usulü ile dekanlıklarımızı kurduk. Üniversiteler senato ile karar alır. Dekanlıklar oluşturulması için de profesör olma şartı var. Yeni kurulan üniversitelerde bir anda 10-15 profesör almanız zor tabi. Biz bu süreç içinde arkadaşlarımıza dekanlıkları vekaleten verdik. Bu vekaletlerde de hiçbir zaman maddi bir yönde maaş verilmedi. Tamamen gönüllülük usulü ile verildi" ifadelerinde bulundu.

'ÖĞRENCİ KONTENJANIMIZ 2 BİN SEVİYELERİNE ÇIKACAK'

İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin şu anda 800 civarında öğrencisi olduğunu ve bu sayının önümüzdeki ders yılı başında 2 bin seviyesine çıkacağını kaydeden Hatipoğlu, "Üniversitemizde sekiz fakültemiz var. Bunlar İslam bilim fakültesi, mühendislik ve doğa bilim fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi, tıp fakültesi, iktisadi ve idari bilimler fakültesi, güzel sanatlar ve mimarlık fakültesi, hukuk fakültesi, diş hekimliği fakültesi ve sağlık bilimleri meslek yüksek okulu. Yine lisansüstü eğitime de öğrenci alımları yaptık. Şu andaki öğrenci sayımız 800 civarında. Hantal bölümleri açmak yerine ebelik, yaşlı bakımı, hemşirelik gibi kadınlara yönelik bölümlere öncelik verdik. Gayem sağlıkla ilgili bölümleri tamamen doldurmak. Önümüzdeki ders yılı başında öğrenci kontenjanımızı 2 binin üzerine çıkartacağız" diye konuştu.

'TIP FAKÜLTEMİZ YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÖĞRENCİ ALIMINA BAŞLAYACAK'

Nihat Hatipoğlu tıp fakültesi ile ilgili tüm çalışmaların devam ettiğini söyleyerek yeni eğitim öğretim döneminde fakültenin tıp öğrencisi alımına başlayacağını söyledi. Hatipoğlu akademisyen ve idari personel sayılarının da diğer üniversitelerle kıyaslanamayacak kadar sınırlı olduğunu dile getirerek şu açıklamalarda bulundu: "Tıp fakültesi açmak için YÖK ile yazışmalarımızı bitirme noktasına geldik. İslam bilim ve teknoloji üçü birden harmanlanabiliyor. 2020 yılının haziran ayında bakanlıklara gönderdik belgelerimizi. Yazışmalarımız devam ediyor ve inanıyorum ki bu sezona tıp fakültemizi yetiştireceğiz. Akademisyen ve idari personel sayımız binlere varmıyor. Şu anda akademisyen artı idari personel sayımız toplamda 140. Bu sayıya güvenlik görevlilerimiz de dahil."

GAZİANTEP Rektör Hatipoğlu: Tıp fakültemizi yeni eğitim öğretim dönemine yetiştireceğiz'
GAZİANTEP Rektör Hatipoğlu: Tıp fakültemizi yeni eğitim öğretim dönemine yetiştireceğiz'
GAZİANTEP Rektör Hatipoğlu: Tıp fakültemizi yeni eğitim öğretim dönemine yetiştireceğiz'
GAZİANTEP Rektör Hatipoğlu: Tıp fakültemizi yeni eğitim öğretim dönemine yetiştireceğiz'

Teknoloji Üniversitesi, Nihat Hatipoğlu, Rektör, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP Rektör Hatipoğlu: Tıp fakültemizi yeni eğitim öğretim dönemine yetiştireceğiz' - Son Dakika


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