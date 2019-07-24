GAZİANTEP Restorayonun sürmesine rağmen ziyaretçi akını

Restorayonun sürmesine rağmen ziyaretçi akınıGaziantep'in Nurdağı ilçesinde inanç turizmi açısından öneme sahip olan ve restorasyon çalışmaları devam eden Hazreti Ukkaşe türbesine ziyaretçi akını devam ediyor.İlçe merkezine 19 kilometre uzaklıkta Durmuşlar Mahallesi'nde yer alan Hazreti Ukkaşe türbesinde Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2017 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Uhud, Hendek ve Bedir savaşlarına katıldığı ve savaş esnasında kılıcı kırıldığı için Hazreti Muhammed'in ona verdiği bir hurma dalını kılıç gibi kullandığı rivayet edilen Hazreti Ukkaşe'nin türbesini her yıl binlerce kişi ziyaret ediyor. Türbenin restorasyonu ve çevre düzenlemesi için başlatılan çalışmanın büyük bir bölümü ise tamamlandı. Restorasyon sürerken de inanç turizminde önemli bir yeri olan türbeye, ülkenin dört bir yanından ziyaretçi gelmeye devam ediyor. Çalışmaların bu yılın sonunda tamamlanmasının beklendiğini söyleyen yüklenici firma sorumlusu Levent Arıkan, Yapının taşıdığı somut ve soyut değerler analiz edilerek, taşıdığı dini ve sosyal değerler bütüncül olarak ele alındı. Yapılacak onarım ve düzenlemelerle, bölgenin geçmişten gelen dini, kültürel, sosyal değerinin günümüzde sağlıklı bir ortamda devam etmesi ve geleceğe zenginleşmiş olarak aktarılması amaçlandı. Türbeye yeni cami yapısı eklenirken, türbe üzerini örten daha büyük bir yapı, şadırvan gibi eklentilerle genişleme sağlanıyor. Türbe tamamlandığında kapalı ve açık otoparklar, yaya yolları, piknik alanları, istinat taş duvarlar, merdivenler, rampalar, korkuluk, zemin kaplamaları, yönlendirme levhaları bulunacak dedi.Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ise, Türbe'nin bölgenin inanç turizmi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.