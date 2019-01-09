Son Dakika Haberleri: Gaziantep Roma Dönemine Ait Tarihi Taşköprü Tehlike Altında

Gaziantep Roma Dönemine Ait Tarihi Taşköprü Tehlike Altında

1 saat önce

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde,2 bin yıllık Roma döneminde kalma bazalt taşlarında yapılma Tarihi Taşköprü, su baskını nedeniyle tehlike altında.

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde,2 bin yıllık Roma döneminde kalma bazalt taşlarında yapılma Tarihi Taşköprü, su baskını nedeniyle tehlike altında. Islahiye İlçesine 8 kilometre uzaklıkta Çolaklar Mahallesi'nin 1,5 kilometre Güneydoğusunda Karasu çayı üzerinde bulunan ve eski yerleşim yolu olaraktan kullanılan 2 bin yıllık Roma dönemine ait roma yolu ve Taşköprü, son günlerde sağanak yağışlarla birlikte metrekareye 87 kilogram yağış düşmesiyle Karasu çayında yaşanan taşkınlar nedeniyle bölgede Kara köprü olaraktan adlandırılan Tarihi Taşköprü tehlike altında.

Türkiye Kültür Varlıkları kabul edilerek 2010 yılında sit alanı ilan edilen Roma Dönemine ait bazalt taşlardan bindirme tekniği ile yapılan tek gözlü tarihi Taşköprü ve her iki yanında yine bazalt taşlarla yapılmış antik Roma yolu bulunuyor.

Çolaklar Mahalle Muhtarı Muhittin Sönmez,son günlerde yağan aşırı yağmurlar nedeniyle çayın taşmasıyla 2 bin yıllık tarihi Taşköprü'nün tehlike altında olduğunu, Tarihi Taşköprü'nün yıkılmadan kurtarılmasını, restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyoruz dedi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:55 Kaynak: DHA

Gaziantep, Roma, Taşköprü, Güncel
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