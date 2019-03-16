Gaziantep Sağanak ve Dolu Kazalara Neden Oldu 1 Ölü, 21 Yaralı
44 dakika önce
Gaziantep Sağanak ve dolu kazalara neden oldu 1 ölü, 21 yaralı (Yeniden)(Tür: Yurt)
Gaziantep
Sağanak ve dolu kazalara neden oldu 1 ölü, 21 yaralı (Yeniden)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:37 Kaynak: DHA
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