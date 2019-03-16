Son Dakika Haberleri: Gaziantep Sağanak ve Dolu Kazalara Neden Oldu 1 Ölü, 21 Yaralı

Gaziantep Sağanak ve Dolu Kazalara Neden Oldu 1 Ölü, 21 Yaralı

44 dakika önce

Gaziantep Sağanak ve dolu kazalara neden oldu 1 ölü, 21 yaralı (Yeniden)(Tür: Yurt)

Gaziantep Sağanak ve dolu kazalara neden oldu 1 ölü, 21 yaralı (Yeniden)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 07:37 Kaynak: DHA

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