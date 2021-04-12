Gaziantep, sağlıklı yaşamı bir kültür haline getiriyor! - Son Dakika

Gaziantep, sağlıklı yaşamı bir kültür haline getiriyor!

12.04.2021 13:24
Gaziantep, sağlıklı yaşamı bir kültür haline getiriyor!, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlıklı yaşamı bir kültür haline getirmek, obezite hastalarının tutum ve yargılarını geliştirmek ve sporu gündelik yaşama dahil etmek amacıyla başlatılan obezite kampına katılan bireyler için sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

Modern zamanların en büyük sağlık sorunları arasında öne çıkan obezite tehdidine karşı Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen obezite kampında risk grubuna göre bir ila iki hafta arasında hem tedavi hem de eğitim alan obezitesi hastası bireyler için Gizem Doğan Yaşayarak Öğrenme Merkezi'nde sertifika töreni organize edildi. Canlı müzikle katılımcıların eğlenceli vakit geçirdiği etkinlik sonrasında sertifika dağıtımına geçildi, 46 obezite hastası sertifikalarına kavuştu.

TOLAY: HEM BİREYSEL HEM DE GRUP OLARAK OBEZİTE İLE MÜCADELE VERİLİYOR

Sertifika dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, "Pandemi sonrası yeni yaşam düzeninde bu hayat modelinin nasıl olacağını, buradaki yetkili arkadaşlar katılımcılarımıza gösterdi. Artık, yenihayatta daha farklı bir gündelik yaşam formu bizleri beklemeli. Obezite çağın vebası. Birçok hastalığa zemin hazırlıyor; diyabet gibi. Dolayısıyla hareketsiz yaşam ölüm gibi bir şey. Mutlaka fiziksel aktivitenin olması gerekiyor. Nasıl mücadele edileceğini beraber öğreneceğiz. Bizim spora ve öğün takviyesine dair deneyim sağlayarak etrafımızla bu değerli bilgileri paylaşmamız lazım. Bireysel olmanın yanında burada grup olarak da obeziteyle bir mücadele veriliyor. Aranızdaki irtibatı koparmamak benim sizlere en büyük tavsiyemdir. Çeşitli alanlarda pandemi koşullarında alınacak tedbirlerle yaşamda hareketi ve aktiviteyi devamlı kılmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

EFİLOĞLU: OBEZİTE KAMPI ÇOK YERİNDE BİR PROJE

Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu ise şunları söyledi: "Obezite kampının yapılması yönünde çok talep aldık. Şimdi görüyorum ki hakikaten çok yerinde bir proje. Bize her türlü desteği veren, kadınları ve gençleri önemseyen birçok görev yapmış olmasına rağmen hala ilk günkü aşkla çalışan bir belediye başkanımız var. Kendisi şu an burada değil ama özellikle bizi yönlendirerek sosyal projelere ilişkin deneyimlerini aktarması ve desteğini esirgememesi çok önemli ve değerli bir davranış."

Şahinbey ilçesinde bulunan Burç Ormanı'nda, bungalov ev ile tesislerin bulunduğu obezite kampına gelen hastalar; doktor, hemşire, diyetisyen ve psikologların eşliğinde risk grubuna göre bir ila iki hafta arasında tedaviye alınıyor. Tüm ihtiyaçları karşılaması özelliği ile üyeler tarafından '5 yıldızlı otel' olarak tanımlanan kampta obezite hastaları; boy, kilo ölçüleri ve kronik hastalıklarına uygunözel beslenme programları hazırlanıyor, spor etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Ayrıca nostaljik bir havanın da hakim olduğu kampta hastalar, Hababam Sınıfı filminin unutulmaz müzikleriyle güne 'merhaba' diyor, spor etkinliklerini marşlar eşliğinde yapıyor.

Gaziantep, sağlıklı yaşamı bir kültür haline getiriyor!

Büyükşehir Belediyesi, Gizem Doğan, Pandemi, Obezite, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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