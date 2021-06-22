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Gaziantep Şahinbey Belediyesi Okulların Kapanması ile Birlikte Öğrencilere Spor Ayakkabısı Hediye Etme Geleneğini Bu Yılda Sürdürüyor - Son Dakika

Gaziantep Şahinbey Belediyesi Okulların Kapanması ile Birlikte Öğrencilere Spor Ayakkabısı Hediye Etme Geleneğini Bu Yılda Sürdürüyor

22.06.2021 09:04
Gaziantep Şahinbey Belediyesi Okulların Kapanması ile Birlikte Öğrencilere Spor Ayakkabısı Hediye Etme Geleneğini Bu Yılda Sürdürüyor, System.String[]

Şahinbey Belediyesi bu yılda öğrencileri ödüllendirip karne hediyesi olarak spor ayakkabısı veriyor.

Şahinbey Belediyesi bu yılda öğrencileri ödüllendirip karne hediyesi olarak spor ayakkabısı veriyor. Beş yıldır öğrencilere karne hediyesi olarak spor ayakkabısı dağıtan Şahinbey Belediyesi bu yılki dağıtımıyla birlikte öğrencilere toplamda 695. 800 adet spor ayakkabısı hediye etmiş olacak.

Şahinbey Belediyesi okulların kapanması ile birlikte öğrencilere spor ayakkabısı hediye etme geleneğini bu yılda sürdürüyor. Bu yıl 150. 000 öğrenciye spor ayakkabısı dağıtan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu daha önceki dört yıl boyunca 545. 800 adet spor ayakkabısı hediye etmişti.

"Daima öğrencilerimizin yanındayız"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, öğrencilerin her zaman spor yapmaları yönünde tavsiyelerde bulunarak "Şahinbey Belediyesi olarak beş yıldan bu yana gençlerimize karne hediyesi olarak spor ayakkabısı vermeye devam ediyoruz. Bu yılda yine karne hediyesi olarak verdiğimiz spor ayakkabısı dağıtımına başladık. Dağıtımına başladığımız ayakkabılarla birlikte 695. 800 adet spor ayakkabısını gençlerimize hediye etmiş olduk. Amacımız gençlere spor ayakkabısı hediye ederek, gençlerimizin spor yapmasını sağlamak. Böylelikle gençlerimizin obeziteden uzak kalıp yaz tatillerini sporla geçirmesini sağlıyoruz. Ayakkabılarımız son derece kaliteli. Öğrencilerimize numara ve renk seçme imkanı sunuyoruz. Şahinbey Belediyesi olarak sadece spor ayakkabısı değil eşofman takımı, forma, bisiklet, futbol, basketbol, voleybol topları hediye ediyoruz. Gençlerimizin 7/24 spor yapmalarını istiyoruz. Gençlerimiz hem pandemi de hem de okul döneminde yoruldular onlara iyi bir yaz tatili diliyorum" dedi.

"Başkan Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz"

Şahinbey Belediyesi'nin dağıtmış olduğu spor ayakkabılarından alan öğrenciler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederek "Yıllardır Şahinbey Belediyesinden karne hediyesi olarak spor ayakkabısı alıyoruz. Başkanımız bizi eğitimden spora her alanda destekliyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi. Çocuklarına ayakkabı almaya gelen vatandaşlar ise yapılan uygulamadan oldukça memnun olduklarını belirterek, "Sadece spor ayakkabısı değil Şahinbey Belediyemizin birçok hizmetinden faydalandık. Çocuklarımıza kitaplar, boyama setleri, bisiklet, futbol, basketbol ve voleybol topları hediye edildi. Yıllardır da spor ayakkabısı alıyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" diye konuştular.

"24 ayrı noktada dağıtım yapılacak"

Şahinbey Belediyesi öğrencilere ve velilere büyük kolaylık sağlayarak spor ayakkabısı dağıtımını 24 ayrı noktada randevu ile gerçekleştirecek. Randevular Şahinbey Belediyesi internet sitesi üzerinden alınabilecek. Şahinbey Belediyesi Kültür Merkezi'nin yanı sıra Akkent Spor Köyü, Yaşar Torun Gençlik Merkezi, Kurban Baba Gençlik Merkezi, Karataş Kültür Merkezi, Selçuklu Gençlik Merkezi, Hasan Celal Güzel Gençlik Merkezi, Şahinbey Spor ve Eğitim Merkezi, Beydili Hatice Belgin Sosyal Tesisi, Selahaddin Eyyubi Sosyal Tesisi, Boyacı Sosyal Tesisi, Binevler Sosyal Tesisi, Dumlu Pınar Sosyal Tesisi, Yunus Emre Sosyal Tesisi, Bozoklar Sosyal Tesisi, Mehmet Akif Sosyal Tesisi, Şehit Polis Taner Cinpolat Sosyal Tesisi, Aydınbaba Sosyal Tesisi, Adil Özberk Sosyal Tesisi, Akkent Spor Köyü, Mehmet Tekerlek Sosyal Tesisi, Mimar Sinan Gençlik Merkezi, Özgecan Hanımlar Kültür Merkezi ve Burç Sosyal Tesisinde dağıtımlarını gerçekleştirecek.

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Gaziantep Şahinbey Belediyesi Okulların Kapanması ile Birlikte Öğrencilere Spor Ayakkabısı Hediye Etme Geleneğini Bu Yılda Sürdürüyor

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Gaziantep Şahinbey Belediyesi Okulların Kapanması ile Birlikte Öğrencilere Spor Ayakkabısı Hediye Etme Geleneğini Bu Yılda Sürdürüyor - Son Dakika


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