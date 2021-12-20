Gaziantep Şahinbey Belediyesi Sosyal Tesislerinde 15 ile 65 yaş arasında değişen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika
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Gaziantep Şahinbey Belediyesi Sosyal Tesislerinde 15 ile 65 yaş arasında değişen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor

20.12.2021 02:17
Gaziantep Şahinbey Belediyesi Sosyal Tesislerinde 15 ile 65 yaş arasında değişen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor

Şahinbey Belediyesine bağlı Şehit Cevdet Deniz Özdemir Sosyal Tesisinde yaşları 15 ile 65 yaş arasında değişen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Şahinbey Belediyesine bağlı Şehit Cevdet Deniz Özdemir Sosyal Tesisinde yaşları 15 ile 65 yaş arasında değişen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor.

Şahinbey Belediyesine bağlı Şehit Cevdet Deniz Özdemir Sosyal Tesisinde 5 ayrı sınıfta eğitim gören 120 kursiyer ortalama 2 ay süren eğitim sonrasında Kur'an-ı Kerim öğreniyorlar. Şahinbey Belediyesi'nin kurslarına yoğun ilgi gösteren kursiyerler birçok farklı branşlarda eğitim alabiliyorlar.

"Her yaştan kursiyer var"

Şahinbey Belediyesi tarafından kadınlara yönelik Türkmenler Mahallesi'ndeki Şehit Cevdet Deniz Özdemir Sosyal Tesisinde açılan Kur'an kursuna her yaş grubunun büyük bir ilgi göstermesi dikkat çekiyor. Kursa yaşları 30 ile 70 arasında değişen kadınların yanı sıra çocuklar ve gençler açılan Kur'an kursunda Kur'an-ı Kerim öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin mutluluğu ile birlikte gösterdikleri gayretle Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin yaşının olmadığını gösteren kadınlar, azimleri ile her yaştakilerin azmettiklerinde Kur'an-ı Kerim'i öğrenilebileceğini azimleri ile gösteriyorlar.

"Çok güzel bir duygu"

Kursa katılan 70 yaşındaki Zübeyde Uğur, en büyük hayalinin Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek olduğunu ve bu hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek "Küçüklüğümde Kur'an-ı Kerim'i öğrenemediğim için hep buruktum. Bir topluma gittiğimde Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilenler okuduğunda ben ise hep ağlardım. Rabbime şükürler olsun, Kur'an-ı Kerim'i öğrendim. Bu kursu açanlardan, emeği ve katkısı olanlardan Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek çok güzel bir duygu. Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğimde kendimi dünyaya yeni gelmiş gibi hissettim. Allah herkese Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi nasip etsin. " dedi.

"Çok mutluyum"

Kur'an-ı Kerim'i küçük yaştan itibaren öğrenenlerin şanslı olduğunu ifade eden 65 yaşındaki Bediha Bozgeyik, "4 senedir düzenli olarak bu kursa Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için geliyorum. Küçükken bizi hem okula hem de kursa göndermediler. Bu kursta Kur'an-ı Kerim'i öğrendim. İlk geldiğimde Kur'an-ı Kerim'i heceleyerek okumaya başladım. Etrafımda herkes teravih namazı için camiye giderdi, cüz sürerlerdi. Fakat ben Kur'an-ı Kerim'i bilmediğim için onlara bakıp, çok üzülürdüm. 'Allah'ım bana da Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi nasip et' diye dua ederdim. Sonunda Kur'an-ı Kerim'i öğrendim ve çok mutluyum. " ifadelerini kullandı. Bülten

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Gaziantep Şahinbey Belediyesi Sosyal Tesislerinde 15 ile 65 yaş arasında değişen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin mutluluğunu yaşıyor - Son Dakika


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