Son Dakika Haberleri: Gaziantep Saldırısı Tutuklusu, 'Deaş Üyesi Olmak' Suçundan Hakim Karşısına Çıktı

Gaziantep Saldırısı Tutuklusu, 'Deaş Üyesi Olmak' Suçundan Hakim Karşısına Çıktı

1 saat önce

GAZİANTEP'te sokaktaki kına gecesi eğlencesini hedef alan ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısı davasının tutuklu sanıklarından Hasan Uzun, hakkında 'terör örgütü DEAŞ üyesi' olduğu iddiasıyla Kayseri'de açılan davada hakim karşısına çıktı.

Gaziantep Saldırısı Tutuklusu, 'Deaş Üyesi Olmak' Suçundan Hakim Karşısına Çıktı, System.String[]
GAZİANTEP'te sokaktaki kına gecesi eğlencesini hedef alan ve 57 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısı davasının tutuklu sanıklarından Hasan Uzun, hakkında 'terör örgütü DEAŞ üyesi' olduğu iddiasıyla Kayseri'de açılan davada hakim karşısına çıktı. Uzun, suçlamayı reddederken, mahkeme 2 dosyanın birleştirilmesine karar verdi.

Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 20 Ağustos 2016 tarihinde Gaziantep'te meydana gelen terör saldırısı davası kapsamında tutuklu olan sanık Hasan Uzun hazır bulundu. Hasan Uzun, saldırının ardından 24 Ağustos 2016 tarihinde DEAŞ'a katılmak üzere Kilis'ten Suriye'ye kaçarken yakalanmasına ilişkin savunma yaptı. Ailesi ile sorunları olduğu için evden uzaklaşmak istediğini ileri süren sanık Uzun, "Ailemle sorun yaşamıştım. Kavga edecek düzeye geldik. Arkadaşımı aradım. Amacım, Oğuzeli'nin bir köyünde imamlık yapan asker arkadaşımın yanına gidip, 3, 4 gün kalıp kafamı dinlemekti. Aracım olmadığı için de M.Y.'yi aradım. Suriye'ye geçmeyi düşünmedim. Ailem bu süreçte kayıp olduğuma dair ilanlar vermiş. Ben, kaybolmadım. Suriye'ye geçme niyetim de yoktu" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyanın, güvelik gerekçesiyle Kayseri'ye nakledilen Gaziantep'teki terör saldırısına ilişkin 10'u tutuklu 12 sanıklı dava ile birleştirilmesine karar verdi. - Kayseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:28 Kaynak: DHA

Kayseri, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransa Tarafından Kırmızı Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı Marketlerden Sonra Eczanelerde de Poşetler Parayla Satılmaya Başlandı

Devletten Aldığı Hibe Desteğiyle Mantar Üreticiliğine Başlayan Eski Hükümlü Hayata Tekrardan Tutundu 200 Yılı Aşkın Süredir Bölgede Üretilen Van Otlu Peyniri Tescillendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 16:49:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep Saldırısı Tutuklusu, 'Deaş Üyesi Olmak' Suçundan Hakim Karşısına Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]