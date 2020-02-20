Gaziantep saman yüklü tır alev aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep saman yüklü tır alev aldı - Son Dakika

Gaziantep saman yüklü tır alev aldı

24 dakika önce

Saman yüklü TIR alev aldıGAZİANTEP'te, hareket halindeyken alev alan saman yüklü TIR itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

Saman yüklü TIR alev aldı

GAZİANTEP'te, hareket halindeyken alev alan saman yüklü TIR itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. TIR kullanılmaz hale geldi.

Olay, akşam saatlerinde Gaziantep- Kilis yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 79 DF 119 plakalı saman yüklü TIR'ın dorsesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. TIR'ı saran alevleri gören sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaklaşık 20 ton saman yanarken TIR ise kullanılmaz hale geldi.

Gaziantep saman yüklü tır alev aldı

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:09 Kaynak: DHA
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