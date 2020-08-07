GAZİANTEP Saman yüklü TIR yandı - Son Dakika

GAZİANTEP Saman yüklü TIR yandı

Saman yüklü TIR yandıGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, hareket halindeki saman yüklü TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Saman yüklü TIR yandı

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, hareket halindeki saman yüklü TIR'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde İslahiye- Hassa karayolunun 8'inci kilometresinde çıktı.

Nurdağı ilçesinden yüklediği 14 ton samanla öğle saatlerinde Hatay'a doğru giden Erhan Can (53) yönetimindeki 27 GF 430 plakalı TIR, İslahiye-Hassa karayolunun 8'inci kilometresine geldiğinde, dorsesinde yangın çıktı. Kısa sürede saman balyalarını tutuşturan alevleri fark eden Erhan Can, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında, TIR'ın dorsesindeki saman balyaları küle döndü.

GAZİANTEP Saman yüklü TIR yandı

İslahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 15:44

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP Saman yüklü TIR yandı - Son Dakika
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