Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP Samana rağbet çiftçinin yüzünü güldürüyor
Son Dakika Güncel Haber

GAZİANTEP Samana rağbet çiftçinin yüzünü güldürüyor

1 saat önce

Samana rağbet çiftçinin yüzünü güldürüyorGaziantep'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde, buğday hasadında rekoltenin düşük olması üreticiyi düşündürüken, samana olan rağbet yüzleri güldürdü.

GAZİANTEP Samana rağbet çiftçinin yüzünü güldürüyor, System.String[]
Samana rağbet çiftçinin yüzünü güldürüyor
Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde, buğday hasadında rekoltenin düşük olması üreticiyi düşündürüken, samana olan rağbet yüzleri güldürdü.
İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde son yıllarda şamana olan taleple birlikte üreticiye yeni gelir kapısı olmasıyla anız yangınlarında da önemli ölçüde azalma görülmeye başlandı. Biçerdöverlerin buğday hasadını saman karşılığında yapmasıyla saman değer kazanırken çiftçilerin kış aylarında saman sıkıntısı çekmemek için anızlar diçerdöverlerin arkasına bağlanan aparatlarla toplanarak balyalanıyor.
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, ilçede 140 bin, Nurdağında ise 130 bin dekarda buğday ve arpa hasadının tamamlandığını söyledi. Mevsimsel nedenlerden dolayı yüzde 30 ile 40 arası rekolte kaybı yaşayarak hasadı tamamaladıklarını anlatan Köse, 'Hasadı yapılan alanlarda anızlar saman haline getirilip çuvallara veya balyalanarak satışa sunuluyor. Samanın balyası 6 liradan, kilosu ise 35 ile 40 kuruştan alıcı buluyor. Mevsimsel nedenlere düşük rekolte çiftçiyi üzerken, saman fiyatlarının yüksek olması çiftçinin yüzünü güdürdü diyebilirizö dedi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:10 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Naim Süleymanoğlu'nun bu karesi yıllar sonra ortaya çıktı CHP'li İlgezdi: TRT 169 personelini istihdam fazlası diye yolladı, bin 700 personel aldı FETÖ'nün futbol yapılanması davasında ilginç diyalog! Putin, Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı askıya alan tasarıyı imzaladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 16:37:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP Samana rağbet çiftçinin yüzünü güldürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]