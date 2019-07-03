GAZİANTEP Samana rağbet çiftçinin yüzünü güldürüyor
1 saat önce
Samana rağbet çiftçinin yüzünü güldürüyorGaziantep'in İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde, buğday hasadında rekoltenin düşük olması üreticiyi düşündürüken, samana olan rağbet yüzleri güldürdü.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:10 Kaynak: DHA
Samana rağbet çiftçinin yüzünü güldürüyor Gaziantep
'in İslahiye
ve Nurdağı
İlçelerinde, buğday hasadında rekoltenin düşük olması üreticiyi düşündürüken, samana olan rağbet yüzleri güldürdü.
İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde son yıllarda şamana olan taleple birlikte üreticiye yeni gelir kapısı olmasıyla anız yangınlarında da önemli ölçüde azalma görülmeye başlandı. Biçerdöverlerin buğday hasadını saman karşılığında yapmasıyla saman değer kazanırken çiftçilerin kış aylarında saman sıkıntısı çekmemek için anızlar diçerdöverlerin arkasına bağlanan aparatlarla toplanarak balyalanıyor.
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, ilçede 140 bin, Nurdağında ise 130 bin dekarda buğday ve arpa hasadının tamamlandığını söyledi. Mevsimsel nedenlerden dolayı yüzde 30 ile 40 arası rekolte kaybı yaşayarak hasadı tamamaladıklarını anlatan Köse, 'Hasadı yapılan alanlarda anızlar saman haline getirilip çuvallara veya balyalanarak satışa sunuluyor. Samanın balyası 6 liradan, kilosu ise 35 ile 40 kuruştan alıcı buluyor. Mevsimsel nedenlere düşük rekolte çiftçiyi üzerken, saman fiyatlarının yüksek olması çiftçinin yüzünü güdürdü diyebilirizö dedi.
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