Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İklim Eylem Planı tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İklim Eylem Planı tanıtım toplantısı yapıldı

29.09.2022 18:46
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İklim Eylem Planı tanıtım toplantısı yapıldı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İklim Eylem Planı" tanıtım toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından "Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İklim Eylem Planı" tanıtım toplantısı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GSO, Alman Uluslararası İş Birliği ve Kalkınma Kurumu ortaklığında düzenlenen toplantıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sürdürülebilir tarım üzerine yaptıkları yatırımlar ile ata tohumu, yenilenebilir enerji yatırım ve projeleri, toplu taşıma araçlarında elektrik ve hidrojenle çalışan otobüslerin kullanımı, su yönetimi üzerine yapılan yatırımlardan bahsetti.

Pandemi sonrası dünyada bir değişim yaşandığını ifade eden Şahin, "Türkiye olarak toprak ve su yönetiminde kendi kendimize yetmeyi başarmalı, yeşil şehir, yeşil Türkiye olmalıyız. Her şey toprak ve su ile başlıyor. İlçe bazlı teşviki biz daha öncesinde yapmamış olsaydık bugün birçok şeyi başaramazdık." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük sorunları çözme kapasitesini geliştirmenin önemli olduğunu vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Sanayi için suyu Fırat Nehri'nden getireceğiz. Büyük bir iş. 50 mw'lik güneş enerji santrali için projelendirerek EBRD'den fon aldık. Küresel ısınmadan dolayı en riskli bölgelerden birindeyiz. Bizim makineleşme ve yazılım üzerindeki teknoloji açığını tamamlamamız gerekiyor. Kirletmeyi engellememiz gerekiyor. Biz eğer yeşil dönüşümü hızlıca tamamlarsak büyük bir avantaj elde edeceğiz. Burada herkesle çalışıyoruz. Bu bir yeşil şehir dönüşüm modeli."

Gaziantep sanayisinin yeşil gelecek stratejilerinin ve istihdam için dijital, yeşil dönüşümün desteklenmesi konularının işleneceği projenin tanıtım toplantısında Gaziantep Valisi Davut Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Alman Uluslararası İş Birliği Temsilcisi Dr. Amer Gharawi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Ömer Cıncıkcı da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İklim Eylem Planı'yla ilgili panel gerçekleştirildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İklim Eylem Planı tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi İklim Eylem Planı tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
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