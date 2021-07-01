Gaziantep Sanayi Odası, TSE denetiminden başarıyla geçti

Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen ve hizmet kurumlarının her yıl denetime tabii tutulduğu TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ne uygunluk (gözetim) ve COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi denetimini başarıyla geçirdi.

Türk Standartları Enstitüsü Baş Denetçisi Serdar Yıldız ve Musa Yaşar tarafından yapılan belge yenileme tetkiki 30 Haziran 2021 Çarşamba günü yapıldı.

Denetimin ardından TSE Güneydoğu Bölge Müdürü Rıza Okumuş, GSO Genel Sekreteri Bülent Şişman, Kurumsal İletişim ve Üye Hizmetleri Koordinatörü M. Sermest Çapan, Yönetim Kalite Temsilcisi Elif Yıldız ile GSO personellerinin katıldığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası'na yaptığı çalışmalar için teşekkür eden Okumuş, "ISO 9001: 2015 KYS belge yenileme tetkikinde, standarda uygun sistemin kurulduğu ve yürütüldüğü görülmüş olup denetim başarıyla gerçekleştirilmiştir. Verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür ediyor çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP