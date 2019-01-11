Gaziantep Sanayi Sitesinde Yangın

Gaziantep sanayi sitesinde yangın İtfaiyenin söndürme çalışması devam ediyorGAZİANTEP - Gaziantep'te sanayi sitesinde bulunan bir boya imalathanesinde patlama meydana geldi.

Gaziantep sanayi sitesinde yangın

İtfaiyenin söndürme çalışması devam ediyor



GAZİANTEP - Gaziantep'te sanayi sitesinde bulunan bir boya imalathanesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası alevlere teslim olan fabrikadaki yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Gaziantep Küsget sanayi sitesinde bulunan bir boya imalathanesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Patlama sonrasında yaralanan ve dumandan etkilenen işçiler ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Kısa sürede alevlere teslim olan fabrikadaki yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar ise büyük korku ve panik yaşadı. Fabrika içerisinde işçilerin olup olmadığı bilinmezken itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Yangında çıkan kara dumanlar şehrin bir çok noktasından görüldü.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kaçırma, Tecavüz, İşkence! İğrenç Olayın Davasında Suçunu İtiraf Eden Olmadı

Dilenci Kadın, Küçük Çocuğunu Yol Ortasında Bırakıp Kaçtı

Buzlanan Yolda Düşerek Beyin Kanaması Geçirdi! O Anlar Kamerada

Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!