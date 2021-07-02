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Gaziantep sanayisi, STM ThinkTech ile dönüşüyor - Son Dakika

Gaziantep sanayisi, STM ThinkTech ile dönüşüyor

02.07.2021 17:20
Gaziantep sanayisi, STM ThinkTech ile dönüşüyor, System.String[]

Teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech, Gaziantep makine ve metal sanayi ekosisteminin, savunma sanayi sektörüne geçiş yapması ve yüksek katma değerli ürünler üretmesi için başlatılan çalışmayı tamamlayarak strateji belgesi hazırladı.

Teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech, Gaziantep makine ve metal sanayi ekosisteminin, savunma sanayi sektörüne geçiş yapması ve yüksek katma değerli ürünler üretmesi için başlatılan çalışmayı tamamlayarak strateji belgesi hazırladı.

STM Savunma Teknolojileri'nden yapılan açıklamaya göre, NATO'dan Türkiye'deki STK ve yerel kuruluşlara kadar geniş bir yelpazede danışmanlık hizmeti sağlayan STM ThinkTech, yerli ve milli sanayi üretim ekosistemine ilişkin analiz ve karar destek sistemi geliştirme yetkinliğini Konya'dan sonra Gaziantep'e taşıdı.

STM ThinkTech, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile 25 Eylül 2020'de imzaladığı iş birliği sözleşmesi çerçevesinde, Gaziantep'te metal ve makine sanayinde üretim yapan firmalarla görüşerek, sektörün gelişimi adına bir yol haritası oluşturdu.

Bu çerçevede, Gaziantep Makine ve Metal Sanayi Dönüşüm Stratejisi ve Eylem Planı'nın kapanış toplantısı, bugün gerçekleştirildi. Toplantıya, Gaziantep Valisi Davut Gül, bölge milletvekilleri, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, STM ThinkTech danışmanları ve projede yer alan firma yetkilileri katıldı.

"Proje, diğer bölge sanayilerinin kalkınması için de emsal olacak"

Toplantıda konuşan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, askeri deniz platformlarından otonom sistemlere, siber güvenlikten uzay teknolojilerine, komuta kontrol sistemlerinden teknoloji tabanlı danışmanlık hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede ihracat odaklı çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Teknoloji tabanlı danışmanlık hizmetleri alanında da Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden olduklarını kaydeden Güleryüz, NATO'ya ihraç ettikleri Elastikiyet (Resilience) Karar Destek Modeli'nden bahsetti.

Güleryüz, Anadolu'da da bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak danışmanlık projeleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirterek, Gaziantep ekonomisinin lokomotif sektörlerinden, makine ve metal sanayi ekosisteminin verimliliğini ve katma değerini artırmak üzere başlattıkları projenin sonuna geldiklerini anlattı.

STM olarak İKA ile iş birliği yapmaktan ve yerli üreticilere destek sunmaktan mutluluk duyduklarını kaydeden Güleryüz, şu açıklamalarda bulundu:

"Gaziantep makine ve metal sanayisinin hem mevcut yetenek envanterini hem de üretebileceği katma değerli ürünleri ortaya çıkaran bu yol haritası, diğer bölge sanayilerin kalkınması için de emsal teşkil edecektir. Gaziantepli sanayicilerimizin burada önerdiğimiz aksiyon planlarını hayata geçirerek, ülkemiz ile dost ve kardeş ülkelerin savunma sanayi ihtiyaçlarını karşılayacak katma değerli ürünlerle tedarikçi konumuna da ulaşacağına inanıyoruz. STM olarak, danışmanlık hizmeti verdiğimiz Gaziantepli sanayicilerimizin yanında yer almaya devam edeceğiz."

30 firma ile saha çalışması yapıldı

Açıklamada verilen bilgiye göre, Gaziantepli sanayicilerin sahip oldukları tecrübe ve potansiyelin imalatta yüksek katma değerli ürünlere dönüştürülmesi, savunma sanayi ve ülke ihtiyaçlarına cevap verir hale gelebilmesi amacıyla yola çıkılan proje, veri toplama, analiz ve raporlama safhalarından oluştu.

Eylül 2020'de imzaların atılmasıyla başlayan proje 4,5 ay sürdü ve ilk olarak kentte metal ve makine sektöründe üretim yapan 143 firma arasından 30 örneklem firma belirlendi. Bu 30 firmayı tek tek ziyaret ederek, görüşmeler gerçekleştiren STM ThinkTech danışmanları, özgün soru setleri ile firmaların mevcut üretim verilerini ve yetenek envanterlerini ortaya çıkardı. Projenin analiz safhasında, veriler sınıflandırılırken, firmaların potansiyel üretim alanları, üretebileceği yüksek katma değerli ürünler ortaya konuldu.

Yapılan çalışma sonucunda, Gaziantep makine ve metal sanayi ekosisteminin imkan ve yetenekleri ile uyumlu, Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISIC) standardında yer alan toplam 374 yetenekten 71'inin bulunduğu belirlendi. Çalışmalarda, bölgesel bazda toplam 432 potansiyel ürün olduğu tespit edildi.

Proje kapsamında, sistem düşüncesi yaklaşımı ile yapay zeka ve ekonomik karmaşıklık modeli gibi yöntemler de esas alınarak, sektörün ve ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunmak ve ekonomik açıdan yaşanabilecek olası senaryolara ilişkin analizler yapılarak, "Gaziantep Makine ve Metal Sanayi Dönüşüm Strateji" belgesi oluşturuldu.

5 alternatif sistem önerildi

Gaziantep makine ve metal ekosisteminin, katma değerli yüksek savunma sanayi ürünleri üretme yetkinliğe ulaşabilmesi için projede, bir "dönüşüm modelinin" hayatı geçirilmesi önerisi getirildi.

Bu çerçevede, kamu ihtiyaçları, çevre bilinci, ihracat potansiyeli gibi faktörler göz önüne alınarak, bölgenin ekosistem özellikleri ile yeteneklerine uygun, savunma sanayi platformlarında da kullanılabilecek 5 alternatif sistem önerisinde bulunuldu.

Geçiş aşaması kapsamında, savunma platformlarında kullanılabilecek güç aktarım sistemleri, kirli su arıtma sistemleri, deniz suyundan tatlı su üretim sistemleri ve yağmur suyu toplama sistemlerinin Gaziantep'te üretilebileceği ifade edildi.

Söz konusu potansiyel ve fırsatların hayata geçirilebilmesi için firmalar tarafından kurumsal yönetim danışmanlığı alınması gerektiği de çalışmada vurgulandı. Ayrıca, firmalar tarafından savunma sanayisine geçiş sürecinde kullanılabilecek rehber niteliğinde Savunma Sanayii Adaptasyon Matrisi hazırlandı.

Savunma Sanayi, Gaziantep, Türkiye, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep sanayisi, STM ThinkTech ile dönüşüyor - Son Dakika Ekonomi


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