Gaziantep sanayisinin dönüşümü için ilk imzalar atıldı - Son Dakika

Gaziantep sanayisinin dönüşümü için ilk imzalar atıldı

Savunma Sanayi Başkanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde Gaziantep'te savunma sanayiinin geliştirilmesi için ilk imzalar atıldı.

Gaziantep sanayisinin dönüşümü için ilk imzalar atıldı, System.String[]

Savunma Sanayi Başkanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpekyolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde Gaziantep'te savunma sanayiinin geliştirilmesi için ilk imzalar atıldı.

Gaziantep Valiliğinde düzenlenen imza töreninde konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Harun Çelik, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz protokolün Gaziantep'e ve ülkemize hayırlı olmasını diledi.

Gaziantep Makine ve Metal Sanayinin Dönüşümü Kapsamında Yerinde Analiz Projesi ile Gaziantep Makine ve Metal sanayi (küçük, orta, büyük) üretim ekosisteminin anlaşılması, ekosistem imkan ve kabiliyetleri (yetenekleri) ile uyumlu potansiyel alanların belirlenmesi hedefleniyor.

Projeyle ayrıca, potansiyel alanlara ilişkin üretim ekosisteminin oluşturulmasına yönelik rehber niteliğinde bir yol haritasının geliştirilmesi ve Gaziantep Makine ve Metal Sanayine İlişkin Strateji Belgesi Hazırlanması amaçlanıyor.

Makine ve Metal Sanayinin Dönüşümü Kapsamında Yerinde Analiz Çalışması ve Strateji Belgesi Hazırlanması projesi, Gaziantep imalat sanayinin savunma sanayiine dönüşümünü başlatmak, mevcut durumu analiz etmek, firmaların üretim yeteneklerini ve kapasitelerini ortaya koyacak. Proje kapsamında Gaziantep makine-metal sanayinden 30 firma yerinde analiz edilip firmaların neyi üretiyor, neleri üretebilir sorusunun cevabı ortaya konularak firmaların gerekli dönüşümü yapabilmesi için gerekli strateji belirlenecek. Proje ile ayrıca firmaların ihtiyaçları doğrultusunda teknik danışmanlıklar verilerek beklenen dönüşümün hayata geçirilmesi sağlanacaktır. - GAZİANTEP

Gaziantep sanayisinin dönüşümü için ilk imzalar atıldı
Gaziantep sanayisinin dönüşümü için ilk imzalar atıldı

Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep, İpekyolu, Makine, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep sanayisinin dönüşümü için ilk imzalar atıldı - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

İYİ Parti'de "Seçilmeyecekler listesi"ni yapan isimin Oğuz Hocaoğlu olduğu ortaya çıktı Yayaya yol vermediği için ceza kesilen eski milletvekili polislere hakaret etti Kapısına çöp bırakanları caydırmak için duvarına "Beddua ederim, koronavirüs olursun" yazdı, bir daha kimse çöp atmadı Doğu Perinçek'in yargıyla ilgili tespiti program moderatörünü şaşırttı: Türkiye'de mi? MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca'nın eşi Melisa Pınar, pozlarıyla gündem oldu Ekip otosunda ilişkiye giren polisler meslekten ihraç edildi Kasık ağrısıyla hastaneye kaldırıldı, rahminden 1,5 kiloluk kist çıktı Pazarcının aç gözlülüğü pes dedirtti! Ürünlerini metal parayla doldurduğu terazide tarttı
Muğla'da tacizden tutuklanan şahıs, cezaevinden çıkar çıkmaz yine aynısını yaptı Muğla'da tacizden tutuklanan şahıs, cezaevinden çıkar çıkmaz yine aynısını yaptı         
17:35
Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu? Pelosi'nin sözlerine bir tepki de Fahrettin Altun'dan geldi: Askeri darbeler hariç ne zaman böyle bir şey oldu?         
17:25
Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti Videkonferans toplantısında bir kadının göğsünü öpen milletvekili istifa etti         
17:09
Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı Botoks sonrası ölen Kübra'nın son anlarında kurabildiği tek cümle olayın vahametini anlattı         
16:13
"Anne çok güzel oldum" diyerek girdiği ameliyattan çıkamadı         
16:09
ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı ABD Büyükelçisi'nin sözleri hatırlatılınca Bakan Koca'nın sinirden göz altları kızardı         
15:44
Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı Genç kızlar, sosyal medya için Taksim'de erkekleri taciz edip o anları kayda aldı         
14:18
Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi Talihsiz çiftçi, ürünlerinin yanmasını gözyaşı dökerek izledi         
14:02
Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı Dolandırıcılar emekli savcıyı 380 bin TL dolandırdı         
13:51
Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü Çocuğunun şiddet gördüğüne inanmadı, kamera kayıtlarını inceleyince şaşkına döndü         
12:58
Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı Ümitcan Uygun'un annesi ormanda ölü bulundu! Ümit Köse, kız kardeşinin vefat ettiği gün yaşananları anlattı         
12:44
Asansördeki kadını taciz edip Asansördeki kadını taciz edip "gel" işareti yaptı! Kayıttaki kamerayı hesap edemedi         
12:34
G.Saray'ın Avrupa zaferini Türkçe olarak kutlayan Rus model Lopyreva, sosyal medyada gündem oldu G.Saray'ın Avrupa zaferini Türkçe olarak kutlayan Rus model Lopyreva, sosyal medyada gündem oldu         
11:03
Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu Cübbeli Ahmet Hoca, 2 milyon 600 bin liralık araç hakkında sessizliğini bozdu         
11:01
Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti Karaköy'de yakalanan dilencilerin rahatlığı pes dedirtti         
10:51
Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi Kredi faizleri ve fiyatlar yükselince 2. el araç satışı durma noktasına geldi         
10:07
Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor Bankacılığı bırakıp klasik otomobil tamirine başladı! Restore ettiği araçların değeri 1 milyona ulaşıyor         
08:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2020 18:48:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep sanayisinin dönüşümü için ilk imzalar atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei