Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokaklarda sakinlik hakim - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokaklarda sakinlik hakim

30.04.2021 12:41
Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokaklarda sakinlik hakim, System.String[]

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, tam kapanma uygulamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, tam kapanma uygulamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Gaziantep'te en işlek caddelerin ve meydanların büyük oranda boş olduğu görüldü.

Güvenlik güçlerinin farklı bölgelerde denetim yaptığı kentte, yaya trafiğinin de oldukça düşük olduğu gözlendi.

Adıyaman

Adıyaman'ın en işlek bölgeleri olan Sümer Meydanı, Harıkçı, Gölebatmaz ve Gölbaşı caddelerinde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler cadde, sokak ve ana yollarda uygulama yaptı.

Kilis

Kilis'te de tam kapanma sürecinde cadde ve sokaklar boş kaldı. Tam kapanmanın ilk gününde kentte polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, kentin özellikle işlek bölgelerinde oluşturdukları kontrol noktalarında vatandaşların muafiyet kapsamında yer alıp almadıklarına ilişkin kontrollerini gerçekleştirdi.

Malatya

Malatya'da kentin işlek caddelerinden Atatürk, İnönü, Fuzuli ile Kanalboyu'nda salgın tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreciyle sessizlik hakim oldu.

Güvenlik güçleri kentin farklı noktalarında oluşturdukları kontrol noktalarında durdurdukları vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin işlek cadde ve sokakları boş kaldı.

Kıbrıs, Demokrasi ve Atatürk meydanları ile Azerbaycan ve Trabzon bulvarlarında sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlek caddelerin kavşaklarında denetim noktaları oluşturarak, kontrol yaptı.

Kentte, yaya ve araç trafiği yoğunluğunun oldukça düşük seviyede olduğu gözlendi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında tam kapanma uygulamasının ardından cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri kısıtlama tedbirlerine ilişkin caddelerde denetimlerini sürdürürken, sokaktaki vatandaşların ise izin belgeleri kontrol ediliyor.

Tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'nde de sakinlik hakim olurken, sadece bir grup yabancı turistin balıklara yem attığı ve hatıra fotoğrafları çektiği gözlemlendi.

Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta sokaklarda sakinlik hakim - Son Dakika


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