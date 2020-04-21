Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da koronavirüs önlemleri - Son Dakika
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Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da koronavirüs önlemleri

6 saat önce

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da koronavirüs önlemleri, System.String[]

Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik ekipleri, yoğunluğun olduğu yerlerde vatandaşları, sosyal mesafenin korunması ve mecbur kalınmadıkça evden çıkılmaması konusunda uyardı.

Ekipler ayrıca 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret ederek, ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı oldu.

İslahiye ilçesinde ise Mehmet (13), Hatice (11) ve Elanur Demir (7) kardeşler, babaları aracılığıyla İlçe Emniyet Müdürlüğünü arayarak, bilgisayar almak için biriktirdikleri 101 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediklerini iletti.

Aileyi evinde ziyaret eden polis ekipleri, kampanya hesabına yatırmak üzere parayı teslim aldı.

Öte yandan, ilçedeki halk eğitim merkezi usta öğreticileri de gönüllü olarak maske üretmeye başladı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince esnafa 15 bin maske dağıtıldı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mustafa Kaytan'ın katılımıyla ekiplerce dağıtılan maskeleri alan esnaf ise Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.

Siverek ilçesinde, koronavirüs önlemleri kapsamında karantinaya alınan Aşağı Beşyamaç Mahallesi'ndeki vatandaşların gıda talebi, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılandı.

Haliliye Belediyesi de kent merkezinde insan sirkülasyonunun yoğun olduğu alanlarda kurduğu stantlarda maske dağıtmaya başladı.

Adıyaman

Adıyaman Belediyesi Kadın ve Gençlik Merkezi tarafından üretilen maskeler çarşı esnafına dağıtıldı.

Gölbaşı ilçesinde ise polis ekipleri, Yukarı Çöplü köyünde oturan Öztürk ailesinin isteği üzerine 2 yaşına giren Ömer Ali'ye evinde doğum günü sürprizi yaptı.

Polisleri karşısında görünce mutlu olan Ömer Ali, daha sonra pastasının üzerindeki mumları üfleyerek söndürdü.

Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyesi de esnafa maske dağıtımını sürdürdü.

Malatya Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Alaattin Çalışkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve yetkililere maske dağıtımı için teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise Vefa Sosyal Destek Grubu koordinesinde kırsal mahallelerde kilometrelerce katederek, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında ihtiyaç sahiplerine biner liralık yardım dağıtmayı sürdürdü.

Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 04:26 Kaynak: AA

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