Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te sokaklar boş kaldı

17.01.2021 13:43
Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te sokaklar boş kaldı, System.String[]

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesi kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak ve meydanların boş olduğu gözlendi.

Gaziantep'te kentin işlek noktalarında kısıtlamaya büyük oranda uyuldu. Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan polis ekipleri, tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uyulduğu görüldü.

Kentte sokak ve caddeler sessiz kalırken güvenlik güçleri kentin giriş ve çıkışları ile il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Kentte görevliler dışında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da cadde ve sokaklarda sessizlik sürüyor.

Kentte başta Atatürk, GAP, İpekyol, Necmettin Cevheri bulvarları olmak üzere tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de en sakin dönemlerinden birini yaşıyor.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında meydanlarda, caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaparak durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik ve izin belgelerini inceliyor.

Belediye ekipleri de meydan, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması yürütüyor.

Adıyaman, Malatya ve Kilis'te de kısıtlama dolayısıyla cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te sokaklar boş kaldı - Son Dakika


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