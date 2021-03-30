Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği

30.03.2021 15:19
Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te, İçişleri Bakanlığının "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" uygulaması kapsamında kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi.

Yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer ve zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla Gaziantep'te, yaya geçitlerinin ortasındaki çizgi kırmızıya boyanmaya başlandı.

Vali Davut Gül, uygulama kapsamında Fevzi Çakmak Bulvarı'nda yaya şeridini kırmızıya boyadı, vatandaşlarla yolun karşısına geçti.

Kent genelinde farklı noktalarda devam eden etkinlikler hakkında İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Gül, sürücü ve yayalara kampanyayla ilgili broşür dağıttı.

Burada açıklamada bulunan Gül, trafik kurallarının herkes için geçerli olduğunu belirterek, "Bu kampanyayı ne kadar yayarsak o kadar sürücü ve yayalar bilinçlendirilir. Trafikte öncelik yayalarındır. Bugün sürücü, yarın yaya olabiliriz. Herkesin bu kurallara uyması gerekir." dedi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Rabia Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Erin ve beraberindekiler, etkinlik kapsamında sürücülere kampanyayla ilgili broşür dağıttı.

Vali Erin, yaya geçidindeki kırmızı çizgiyi öğrencilerle boyayarak yayalarla karşıya geçti.

Trafik konusunda daha duyarlı olunması, yayaya saygı gösterilmesi ve öncelik verilmesi gerektiğini belirten Erin, çizilen kırmızı çizginin toplumun tüm kesimlerinde yayaya duyarlılığın daha üst seviyeye çıkmasına vesile olmasını temenni etti.

Kahramanmaraş

Trabzon Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, bugün başlattıkları çalışma kapsamında farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Trafik konusunun hem kentin hem de Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olduğunu belirten Coşkun, "Trafik konusu ekonomik boyutunun ötesinde can kayıplarına, yaralanmalara ve sakatlanmalara neden olan toplumsal bir sorun. Bugün de bu etkinliğimizle yaya güvenliğini öncelemek için farkındalık çalışması yapıyoruz. İnşallah bütün bu çalışmalarla yaya önceliğini trafik kültürü bakımından toplumumuza kazandırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Programda, polis ve jandarma ekipleri, durdurduğu araç sürücülerini broşür dağıtarak yaya geçidi hakkında bilgilendirdi.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, Dulkadiroğu Belediye Başkanı Necati Okay ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, Türkoğlu ilçesinde de uygulama kapsamında yaya geçitlerine kırmızı çizgi çizildi.

Mahir Ünal Caddesi'ndeki etkinlikte, Vali Yardımcısı ve Türkoğlu Kaymakam Vekili Mahmut Hersanlıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bozdoğan, yaya geçidinde belirlenen alanı kırmızıya boyadı.

Malatya

Malatya Vali Vekili Mustafa Şahin, İnönü Caddesi'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, trafik akışının sağlıklı olabilmesi için yaya ile sürücülerin birbirlerinin haklarına saygı duyması gerektiğini söyledi.

Yaya önceliğine farkındalık oluşturulmak istendiğini dile getiren Şahin, "Trafik işaretlerinin ve polisinin olmadığı yerlerde, okul gibi yerlerde yaya geçişinin üstünlüğü söz konusu. Sürücü arkadaşlar bu noktalara gelirken hızlarını kesmeli ve bir yaya varsa durmalı. Yaya geçişinden sonra normal trafik akışının devem etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Şahin, yaya geçidindeki kırmızı çizgiyi boyadı ve vatandaşlarla yolun karşısına geçti.

Şahin, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutunu Kıdemli Albay Necmi İnce, sürücülere üzerinde "Hatalı sürücüye kırmızı düdük" yazılı şapka ile maske verdi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri ise sorumluluk alanlarında çeşitli noktalarda ve okullarda uygulamayı gerçekleştirdi.

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, Dilek, Konak ve Şahnahan mahallelerindeki okullarda öğrencilere uygulamalı eğitim verdi.

"Yayalar Kırmızı Çizgimiz" uygulaması kapsamında öğrencilere kırmızı düdük ile jandarma temalı maske, cetvel, boyama kitabı, şapka ve tişört dağıtıldı.

Adıyaman

Adıyaman Belediyesi önündeki yaya geçidi şeridi kırmızıya boyandı.

Vali Mahmut Çuhadar, gazetecilere yaptığı açıklamada, önceliğin her zaman yayaya ait olduğunu dile getirerek, "Yayaların önceliği her zaman kırmızı çizgimizdir." dedi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, kamu kurumlarının temsilcileri, öğrenciler, vatandaşlar katıldı.

Kilis

Kilis'te de Mustafa Kın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde program düzenlendi.

Burada konuşan Vali Recep Soytürk, projenin önemine değinerek, "Bu projeyi ne kadar çok yaygınlaştırabilirsek o kadar çok insanımız yaşayacaktır. Bütün vatandaşlar yayaların öncelikli bölgelerine geldiği zaman araçlarımızı durdursunlar. Böylece bizim kardeşlerimiz, annelerimiz, ablalarımız ölmesin. Geçen yıl alınan tedbirler nedeniyle 516 kişi daha az öldü. İnşallah bundan sonra sıfır ölüm ve yaralanma olur. Onun için bizler bugün buradayız." dedi.

Vali Soytürk, etkinlikte yaya geçidi şeridini kırmızıya boyadı.

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman ve Kilis'te 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği - Son Dakika


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