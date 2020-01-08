Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda trafik kazası: 7 yaralı

6 saat önce

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda trafik kazası: 7 yaralı, System.String[]

Gaziantep- Şanlıurfa kara yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep-Şanlıurfa kara yolu Sekili Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, karşı yönlerde hareket halinde olan iki araç bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Yaşanan kaza sonucu iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralandı.


Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı tedavilerine ise devam edileceği öğrenildi.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - GAZİANTEP

Şanlıurfa, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:49 Kaynak: İHA
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