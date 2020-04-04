Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler sürüyor.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde jandarma ekipleri, PTT şubelerinin kapatılmasının ardından vatandaşların maaşlarını ve sosyal yardım ödemelerini evlerinde teslim ediyor.

Sorumluluk bölgesindeki mahallelerde yaşayan vatandaşların ödemelerini teslim alan ekipler, hak sahiplerine bunları zarfta imza karşılığında teslim ediyor.

Göltepe Mahallesi TOKİ konutlarında oturan 79 yaşındaki Hafize Ekiz'e yaşlılık maaşı ile sosyal yardım ödemesini getiren ekipler, mahalle muhtarıyla kapı kapı dolaştı.

Öte yandan, İslahiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, biber fidesi ve tohumu ekiminin başladığı Karakaya, Ortaklı, Şahmaran ve Akınyolu mahallerinde mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları çadırların bulunduğu alanları ziyaret etti. Çadırlardaki yatakların araları en az 1,5 metre olacak şekilde yerleştirilmesini isteyen ekipler, vatandaşları önlemler konusunda bilgilendirdi.

İşçilerin konakladıkları alanları dezenfekte eden ekipler, içilebilir, kullanılabilir uygun su temini ile katı ve evsel atıkların bertarafına ilişkin çevre koşullarını denetledi.

Öte yandan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, 65 yaş ve üstü vatandaşların maaşlarını çekiyor, ilaçlarını alıyor.

Belediye ekipleri, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla yem verdiği sokak hayvanlarının yaşam alanlarını da dezenfekte etti.

Gaziantep'te Toplum Destekli Polislik (TDP) ekipleri, yoğunluğun olduğu yerlerde sosyal mesafenin korunması uyarısı yaparak, mecbur kalınmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini hatırlattı.

Gaziantep Genç İşadamları Derneği ise 5. Zırhlı Tugay Komutanlığına askeri ve idari personelin koronavirüsten korunması amacıyla 20 bin maske bağışında bulundu.

Nizip Belediyesince sosyal medya hesaplarından paylaşılan Türkçe, İngilizce, Kürtçe ve Arapça videoyla, vatandaşlardan evde kalmaları istendi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliği, Vefa Sosyal Destek Grubu aracılığıyla son 24 saatte 654 vatandaşa hizmet verdi.

Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olanların taleplerini yerine getiren ekiplerce, vatandaşlardan 73'ünün emekli aylıkları evlerine götürüldü, bazılarının da ihtiyaçları karşılandı.

Ayrıca ekipler 412 vatandaşa rehberlik ve danışmanlık, 3 vatandaşa sağlık hizmetleri desteği verdi. Evlerinde yakınları bulunmayan yaşlı ve hastaların ise ev temizlikleri yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi ise İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelge uyarınca pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu bulunduğu tüm alanlarda maske takılmasının zorunlu hale gelmesinin ardından çalışma başlattı.

Suruç ilçesinde de PTT şubeleri önünde kalabalığın önüne geçmek için bin liralık sosyal yardımlar, vatandaşlara evlerinde teslim edilmeye başlandı.

Kilis

Suriye sınırındaki Kilis'te ise kentin giriş ile çıkış noktalarında denetimler artırıldı.

Polis ve jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, sürücüler ve yolcuların ateşleri ölçülüyor. Temassız kimlik kontrolü yapan ekipler, sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşları uyarıyor.

Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de şehrin ana cadde ve meydanlarını sabunlu suyla yıkadı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde ise şehir giriş çıkışlarının kapatılması ve 20 yaş altındakilere dışarı çıkma yasağı getirilmesi üzerine sokaklar boş kaldı.

Bu arada, Güneşli Mahallesi'nde fırıncılık yapan Veysel Reyhan, koronavirüs salgını nedeniyle çalışamayanlara ücretsiz ekmek verdi. Vatandaşlar da Reyhan'a askıda ekmek yöntemiyle destek oluyor.

Malatya

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında dağıtılan biner liralık yardımı, hak sahiplerine evlerinde teslim etti.

Polis ekipleri, kent merkezinde uygulama yaptı. Caddeyi barikatla kapatan ekipler, 20 yaş altındakilerin sokağa çıkmalarının geçici olarak yasaklanmasının ardından kontrollerini yoğunlaştırdı.

Polis ve zabıta ekipleri, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra 20 yaş altındakilerin dışarıya çıkamayacağına ilişkin anons yaptı.

Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:40 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,İspanya'nın tıbbi malzemelerine el konulduğu iddialarını yalanladı         
21:57
Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti Sağlık Bakanı Koca, sokağa çıkma yasağına uyan gençlere teşekkür etti         
21:50
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 7 bin 560'a yükseldi         
21:24
TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı TRT'nin koronavirüs için özel hazırladığı "Ev Yapımı" dizisi izleyiciyle buluşacak         
21:16
Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak Son Dakika: İstanbul'da 6 Nisan Pazartesi'den itibaren metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak         
21:08
Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı Türkiye'de 7 ilde 10 yerleşim yeri daha karantinaya alındı         
21:01
Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı Türkiye'nin koronavirüs mücadelesinde son 24 saatte dikkat çeken sayı: 19 bin 664 test yapıldı         
20:58
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 501'e yükseldi         
20:21
İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi İçişleri Bakanlığı, 31 ildeki giriş-çıkış yasağına 8 yeni istisna getirdi         
20:05
Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek Japonya koronaya iyi gelen ilacı isteyen ülkelere ücretsiz verecek         
19:50
Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 15 bin 362'ye yükseldi         
19:14
ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı ABD'li ünlü şarkıcı Pink, kendisinin ve oğlunun koronavirüse yakalanıp yendiğini açıkladı         
18:53
Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı Tartıcılık yapıp para kazanmak için sokağa çıkan 11 yaşındaki Yasin'e yardım eli uzandı         
18:37
Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı Jandarma, Düzce ile Sakarya arasındaki geçişleri engellemek için yolu kayalarla kapattı         
18:27
Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı Fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklardan uçuruma yuvarlandı         
18:16
İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü         
18:02
Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu Trump, azil sürecinin başlamasına yol açan üst düzey istihbarat yetkilisini kovdu         
17:45
Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü         
17:05
Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 19 yaşındaki genç, polisten kaçarken kaza yaptı         
17:04
Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir Dorukhan Toköz'den sözleşme için yeni açıklama: Sahalara dönünce her şey konuşulur, halledilir         
17:03
İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler         
16:48
Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm Batman'da ilginç evden çıkma savunması: 'Dırdır' nedeniyle kaçtım müdürüm         
16:38
Adana'da polis helikopterle Adana'da polis helikopterle "Evde kal" uyarısını yineledi         
16:36
Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı Vatandaşların evde sıkıldığını duyan 3 muhtar, davul zurnalı eğlence yaptı         
16:34
Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı Abdullah dede Mehmetçiği 70 yıl önce askerdeki tekmili ile karşıladı         
16:34
Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım Mario Jardel'den Galatasaray taraftarlarına mesaj: Real Madrid maçını asla unutmayacağım         
16:32
Wanda Nara'nın Wanda Nara'nın "Icardi İtalya'ya dönmek istiyor" itirafı, PSG'nin sözleşmesini feshetmesine neden oldu         
16:27
Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı Güvercin ve köpeğin şaşırtan dostluğu kameraya yansıdı         
16:27
AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı AKOM, 3 gün sürecek fırtına ve yağışa karşı İstanbulluları uyardı         
16:13
Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi Son Dakika: İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 313'e yükseldi         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 22:29:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]