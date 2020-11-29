Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te Kovid-19 denetimleri sürüyor - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimler sürüyor.

Şanlıurfa'da, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle yoğunluğun başladığı caddeler başta olmak üzere çeşitli yerlerde denetimler gerçekleştirildi.

Vatandaşlara mesafe ve maske kullanımı noktasında uyarılarda bulunan ekipler, salgın kurallarına uyulmasının önemini anlattı.

Akçakale içesinde de zabıta ekipleri, yolcu minibüslerinde denetimler yaptı.

Yolculuk sırasında maske kuralına uyulup uyulmadığını kontrol eden ekipler, sürücülere de kurallar hakkında uyarılarda bulundu.

Malatya

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü ile İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler vatandaşların yoğun bulunduğu cadde, sokak ve semt pazarlarında denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, toplu taşıma araçlarında da denetim yaparak, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Kent merkezinde, polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşların salgınla mücadele tedbirlerine uyulması istendi.

Ayrıca dün akşam saat 20.00'de başlayan ve sabah saat 10.00'da sona eren kısıtlamanın ardından sabah saatlerinde kent merkezinde yoğunluk oluşmadığı gözlendi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta ise tedbirler kapsamında, polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk yaşanan bölgelerdeki insanları sosyal mesafe konusunda uyardı.

Kentte pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri denetlenirken insan yoğunluğunun olduğu Trabzon Caddesi ile Azerbaycan Bulvarı ve Kıbrıs Meydanı'nda sosyal mesafe konusunda uyarılar yapıldı.

Ekipler, toplu ulaşım araçlarında sürücü ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorgulayarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

- Adıyaman

Adıyaman'da da İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde cadde ve sokaklarda maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirdi.

Trafik ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri, toplu ulaşım araçlarında sürücü ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodunu sorgulayarak, maske, sosyal mesafe ve hijyen uyarısında bulundu.

Gaziantep

Gaziantep Valisi Davut Gül, Üniversite Bulvarı ve Karataş mevkisinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerine katıldı.

Vali Gül, sürücü ve vatandaşlara yeni tedbirler konusunda uyarılarda bulundu ve maske dağıttı.

Polis ekipleri, kent genelinde cadde ve sokaklarda maske ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirdi.

Kilis

Kilis'te de valilik koordinesinde oluşturulan ekipler, salgınla mücadele kapsamında kent genelinde denetim faaliyetlerine devam ediyor.

Tedbirler kapsamında, kentin işlek caddelerinde oluşturulan kontrol noktalarında polisler, sürücülere ve vatandaşlara maske takmaları, sosyal mesafeye uymaları ve sigara içmemeleri uyarısında bulundu.

Ekipler, şehir içi ve vatandaşların kalabalık bulunduğu diğer alanları da denetledi.