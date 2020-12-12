Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kilis, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta büyük oranda uyuldu.

Ülke genelinde 11 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayıp pazartesi sabah 05.00'e kadar devam edecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep'in işlek noktalarında polis ekipleri denetim yaptı.

Kentin işlek cadde ve sokakları ile turistlik mekanlarında sessizlik hakim.

Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te de kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri denetim yaparken, belediye ekipleri ise, sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek temizlik ve alt yapı çalışması yaptı.