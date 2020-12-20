Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sokaklar boş kaldı

20.12.2020 11:01
Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sokaklar boş kaldı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te cadde ve meydanlar sessizliğe büründü.

Ülke genelinde 4 Aralık Cuma günü 21.00'de başlayan ve yarın sabah 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında Gaziantep'in işlek noktalarında polis ekipleri denetim yaptı.

Sokağa çıkanlara cezai işlem uygulanırken zaman zaman anonslarla "Evde kal" çağrısında bulunuldu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim.

Kentte başta Atatürk, GAP, İpekyol, Necmettin Cevheri bulvarları olmak üzere tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi de en sakin günlerinden birini yaşıyor.

Güvenlik güçleri, kısıtlama kapsamında meydanlarda, caddelerde ve kentin birçok bölgesinde denetim yaparak durdurdukları araçlarda sürücü ve yolcuların kimlik ve izin belgelerini inceledi.

Belediye ekipleri de meydan, cadde ve sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Bu arada, Virenşehir ilçesinde de cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta sokak ve caddelerde sessizlik sürüyor.

Güvenlik güçleri, kentin giriş ve çıkışları ile il merkezinde denetim yaparak vatandaşların kurallara uyup uymadığını kontrol etti.

Kentte görevliler dışında cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Malatya

Malatya'da kent merkezinde sessizlik hakim.

Cadde ve sokakların boşaldığı kentte emniyet ekipleri, kavşak ile caddelerde denetim yaptı.

Seyir halindeki araçları durduran ekipler, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Hekimhan ilçesinde de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu.

Cadde ve sokaklarda polis, jandarma, zabıta, ambulans ve özel izinli çalışanlarla görevlilerin kullandığı araçlar görülürken ilçe genelinde sessizlik hakim oldu.

Adıyaman ve Kilis'te de cadde ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Kilis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te sokaklar boş kaldı - Son Dakika


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