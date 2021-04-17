Son dakika haberleri! Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizlik hakim - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Samsun, Kastamonu, Tokat, Çorum, Çankırı, Amasya ve Sinop'ta tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kovid-19 ile mücadelede hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Samsun'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve meydanlarda sessizlik hakim.

Uygulama kapsamında, kentin en işlek noktalarından İstiklal, Gazi ve Mecidiye caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı kısıtlamanın başlamasıyla tenhalaştı.

Kastamonu

Kastamonu kent merkezinde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin bir gün yaşanıyor.

Kent merkezinin işlek noktalarından Nasrullah ve Cumhuriyet meydanları boşaldı.

Polis ekipleri kent genelinde denetimlerini sürdürüyor. Jandarma tarafından da köylerde denetimler sürüyor.

Çankırı

Kovid-19 risk haritasına göre "çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Çankırı, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonunu sakin geçiriyor.

Kent merkezindeki Atatürk Bulvarı ve Belediye Meydanı sessiz günlerinden birini yaşıyor.

Polis ekipleri, kent genelinde denetimlere devam ediyor.

Tokat

"Çok yüksek riskli" iller arasında bulunan Tokat, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonunda sessizliğe büründü.

Kentin en işlek yerleri olan Gaziomanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı kısıtlama nedeniyle boş kaldı.

Polis ve jandarma ekipleri kenti girişlerinde denetim yapıyor.

Çorum

Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Çorum'da sessizlik hakim.

Salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlama dolayısıyla Hürriyet ve Kadeş Barış meydanları ile Gazi, İnönü ve Bahabey caddeleri ıssızlaştı.

Vatandaşların kısıtlamaya büyük oranda uyduğunun görüldüğü kentte polis ekipleri olası kısıtlama ihlallerine karşı denetim yapıyor.

Sinop

Sinop'ta da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde, sokak, meydan ve sahiller sessizliğe büründü.

Emniyet ve jandarma ekipleri kent genelinde farklı noktalarda denetimlerini sürdürürken, valilik tarafından da vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunuldu.

Amasya

Amasya'da da kentin işlek cadde ve sokakları ıssızlaştı.

Yavuz Selim Meydanı ve Şehzadeler Gezi Yolu başta olmak üzere kent sakin bir gün geçiriyor.

Polis ekipleri, kentin farklı noktalarında kısıtlamaya yönelik denetimlerini sürdürüyor.