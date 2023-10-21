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Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda Minibüs Kazası: 5 Ölü, 3 Tutuklama - Son Dakika

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda Minibüs Kazası: 5 Ölü, 3 Tutuklama

Son Güncelleme: 21.10.2023 17:26

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda meydana gelen minibüs kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 3 şahıs tutuklandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda minibüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

TAG Otoyolu'ndaki 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu Nizip ilçesi yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır'dan yola çıkan Necati Demir idaresindeki yolcu minibüsü, refüjdeki otları temizleyen Çetin Koçarslan kontrolündeki Kara Yolları kamyonuna çarptıktan sonra metrelerce savruldu. Feci kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı.

TAG Otoyolu'ndaki 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

İKİ ŞOFÖR İLE KARA YOLLARI ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Feci kazanın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde minibüs şoförü Necati Demir, karayolları kamyonu şoförü Çetin Koçarslan ve Kara Yolları çalışanı Mahmut Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 3 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Kaza ile ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda Minibüs Kazası: 5 Ölü, 3 Tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda Minibüs Kazası: 5 Ölü, 3 Tutuklama - Son Dakika
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