Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nda Minibüs Kazası: 5 Ölü, 3 Tutuklama

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda minibüsün kamyona çarpması sonucu meydana gelen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep- Şanlıurfa Otoyolu Nizip ilçesi yakınlarında meydana geldi. Diyarbakır'dan yola çıkan Necati Demir idaresindeki yolcu minibüsü, refüjdeki otları temizleyen Çetin Koçarslan kontrolündeki Kara Yolları kamyonuna çarptıktan sonra metrelerce savruldu. Feci kaza sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 17 kişi de yaralandı.

İKİ ŞOFÖR İLE KARA YOLLARI ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Feci kazanın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde minibüs şoförü Necati Demir, karayolları kamyonu şoförü Çetin Koçarslan ve Kara Yolları çalışanı Mahmut Ö. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 3 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Kaza ile ilgili soruşturmanın ise sürdüğü öğrenildi.