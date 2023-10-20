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Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda minibüsle kamyon çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda minibüsle kamyon çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı

Son Güncelleme: 20.10.2023 15:30

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda yolcu minibüsü ile karayollarına ait kamyon çarpıştı. Feci kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Gaziantep- Şanlıurfa arasındaki bölümünde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

ÇARPIŞTILAR

Gaziantep'in Nizip ile Şanlıurfa'nın Birecik ilçeleri arasındaki otoyolda, Şanlıurfa'dan Gaziantep yönüne seyreden yolcu minibüsü ile Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyon çarpıştı. Minibüs, bariyerlere çarparak durabildi. Kazada, 5 kişi öldü, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

TRAFİĞE KAPATILDI

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk yardım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Kazanın ardından otoyolun Şanlıurfa-Gaziantep yönü ulaşıma kapatıldı.

Olay yerinden kareler:

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda minibüs devrildi: 5 ölü, 5 yaralı
Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda minibüs devrildi: 5 ölü, 5 yaralı
Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda minibüs devrildi: 5 ölü, 5 yaralı
Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda minibüs devrildi: 5 ölü, 5 yaralı
Kaynak: AA

Şanlıurfa, Gaziantep, Tarsus, Adana, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda minibüsle kamyon çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda minibüsle kamyon çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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