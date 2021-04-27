Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ABD Başkanı Biden'a tepki - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ABD Başkanı Biden'a tepki

27.04.2021 11:15
Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ABD Başkanı Biden'a tepki, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden'ın, sözde 'soykırım' açıklamasına Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, sözde  'soykırım' açıklamasına Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşayan vatandaşlar tepki gösterdi.

Gaziantep'te oturan Taşkın Elma,  "Her ülke kendi geçmişine bakmalıdır. Türkiye'yi bu konuda suçlayan ABD 1915 öncesi kendi ülkesinde yaşananlarla öncelikle yüzleşmelidir. Kendi ülkelerinin geçmişinde yaşananlara bakmadan Türkiye'nin toprak bütünlüğü korumak için verdiği mücadeleyi soykırım olarak niteleyenler asla iyi niyetli değildir" dedi. Mehmet Özcan da  ABD başkanının açıklamasına Türkiye'de HDP'nin destek vermesinin kabul edilemez olduğunu, HDP'nin ayrılıkçı siyaset anlayışının ülkeye zarar verdiğini söyledi.

AŞİRET ÜYELERİ TEPKİLİŞanlıurfalı çeşitli aşiret mensupları da sözde soykırım iddialarına tepki gösterdi. Şeyhanlı aşireti mensuplarından Necmettin Sağlam, "Bölgemizde geçmişte yaşanmış olan birtakım olayların ardından 100 yıl sonra Ermeni sorunu tekrar gündeme gelip ve Biden tarafından soykırım ilan edilmesini kınıyoruz. Bölgedeki aşiret ve Kürt aileleri olarak ABD Başkanı Joe Biden'ı kınıyoruz. 100 yıl önce benim aile büyüklerim Ermeni zulmünden Ağrı'dan aylarca yürüyerek Şanlıurfa'ya yerleştiler. Bölgemizde Ermeni ve Rus zulmünden dolayı yaşanmış olan birtakım sıkıntılar vardı. Biz kan davası gütmeyen bir toplumuz. Bizler de 100 yıl öncesine gidersek, o dönem yaşananları tarihçiler ortaya çıkarırsa dünya üzerinde bir yaşam kalmaz. ABD, Fransa ve İngiltere'nin yaptıkları ortadadır. Bizler Kürt halkı olarak bu soykırımı asla kabul etmiyoruz. Özellikle HDP'nin, bu yönde soykırım iddiasını destekleyen açıklamalarını da reddediyoruz" dedi.Binicil aşiretine mensup Hüseyin Özbudak da "ABD önce kendi tarihine baksın. Irak, Vietnam, Suriye ve Afganistan'da bir sürü katliam yapan ABD, önce kendini sorgulasın. Bu söylemler sadece Türkiye'nin ekonomisini çökertmeye yöneliktir. Türkler asla soykırım yapmadı.Bu açıklamayı yapan ABD Başkanı Biden'i ve buna veren HDP'yi kınıyoruz" diye konuştu.ADIYAMAN'DAN DA TEPKİ GELDİ

Adıyaman'da yaşayan Alevi kanaat önderlerinden Mehmet Ali Tutal ise  "Amerika kendi geçmiş tarihine baksın. Apaçiler'in başına neler geldiğini biz biliyoruz. Kızılderili halklar nerede? Bana göre o halklar Ermenilerden evvel bu süreci yaşadılar. Türkiye'ye yönelik soykırım iddialarını gündeme getirmek tarihle ilgileri olmadığı gibi olaylara da iyi niyetli bakmadıklarını ortaya koyuyor. Maalesef HDP'nin de paralel şekilde açıklamaları bizi üzüyor. Türkiye'de yaşayanlar, ABD ve HDP'nin bu açıklamalarını asla unutmayacak ve zamanı gelince de karşılığını verecektir" şeklinde konuştu.


- Adıyaman
Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ABD Başkanı Biden'a tepki
Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ABD Başkanı Biden'a tepki
Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ABD Başkanı Biden'a tepki
Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ABD Başkanı Biden'a tepki
Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ABD Başkanı Biden'a tepki
Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ABD Başkanı Biden'a tepki
Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ABD Başkanı Biden'a tepki

Amerika Birleşik Devletleri, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ABD Başkanı Biden'a tepki - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı Altının gram fiyatı 473 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 473 lira seviyesinden işlem görüyor Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Thodex mağdurlarının avukatı konuştu: 650 bin dolar kaybedenler var Thodex mağdurlarının avukatı konuştu: 650 bin dolar kaybedenler var Kulaktan kulağa yayıldı, Kadıköylülerin kabusu oldu! Eli bıçaklı hamile sonunda yakalandı Kulaktan kulağa yayıldı, Kadıköylülerin kabusu oldu! Eli bıçaklı hamile sonunda yakalandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı
Oscar kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao, ülkesi Çin'de sansüre uğradı Oscar kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao, ülkesi Çin'de sansüre uğradı         
11:12
Güne düşüşle başlayan dolar 8,26 seviyelerinden işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,26 seviyelerinden işlem görüyor         
10:47
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
Duygu Delen'in raporu tamamlandı: Balkondan düşüşü kaza değil Duygu Delen'in raporu tamamlandı: Balkondan düşüşü kaza değil         
10:18
İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
09:58
Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı         
09:48
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
00:40
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'dan itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun 'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'dan itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun         
22:51
Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti         
22:03
Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil         
21:41
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim         
16:03
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı         
15:24
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 11:37:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da ABD Başkanı Biden'a tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei