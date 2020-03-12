Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

Gaziantep'te merkez Şehitkamil Belediyesince oluşturulan özel ekip, sosyal tesisler ile spor alanları, parklar ve çöp konteynerlerinde dezenfeksiyon çalışması yapıyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geçmişte de uyguladıkları dezenfekte çalışmalarını koronavirüse karşı yayılmayı önleyici tedbirler doğrultusunda artırdıklarını belirtti.

İnsan sağlığının her şeyden önemli olduğunu kaydeden Fadıloğlu, "Halkımızdan ricam, azami ölçüde alınması gereken tedbirler konusunda hassas davranmaları." ifadesini kullandı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ni teknolojik gereçlerle bilimsel verilere uygun şekilde dezenfekte ediyor.

Toplu taşıma araçları ile durakların yanı sıra yolcu bekleme alanları, yemekhane ve kafeteryalarda hijyen çalışması yapılıyor.

Kahramanmaraş'ta fiyat denetimi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde, kolonya, dezenfektan ve ıslak mendil fiyatlarında anormal artış olduğu şikayetleri üzerine, belediye ekiplerince alışveriş merkezleri ile marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirdi.

Faturaları inceleyen ekipler, işletmecilere anormal artış yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.



Zabıta Amiri Mehmet Yüksel, yaptığı açıklamada, işletmecileri toplu malzeme satmamaları konusunda uyardıklarını belirterek, "Ürünlerin üzerindeki fiyat etiketleri ile faturalarını karşılaştırarak anormal bir artış olup olmadığını inceliyoruz." dedi.