Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokakları dezenfekte etti.

Gündüz ortak kullanım alanları ile iş yerlerinde dezenfekte çalışması yapan ekipler, gece ise bulvar, cadde ve sokaklarda ilaçlama araçlarıyla dezenfekte işlemini sürdürüyor.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, vatandaşlardan, panik yapmadan özellikle kişisel hijyenlerine dikkat etmelerini isteyerek, "Dezenfekte işlemini sürekli tekrarlayacağız. Ekiplerin kullandıkları araçların içerisinde özel solüsyon var. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Belediye olarak gerekli tüm tedbirleri alıyoruz." diye konuştu.

Kahramanmaraş

Elbistan Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, cadde ve kaldırımları köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri, ilçedeki kaldırım, yol ve ara sokakları ilaçlı suyla yıkadı.

Çalışmalara Ahmet Karacabey Caddesi'nden başlayan ekipler, ilçe genelindeki cadde ve kaldırımları ilaçlı suyla yıkayıp tazyikli suyla durulama yaptı.

Halıları 130 derece buhar ile dezenfekte ediyor

Elbistan ilçesinde halı yıkamacılığı yapan bir işletmeci, koronavirüs salgınına karşı halıları 130 derece sıcaklıktaki buhar ve dezenfektan kullanarak hijyen işlemine tabi tutuyor.

İşletmeci Mustafa Heleteli, koronavirüs nedeniyle artan taleplere yetişmeye çalıştıklarını söyledi.

Şanlıurfa

Merkez Eyyübiye Belediyesince, sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları karşılanacak.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkmalarına sınırlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını gidermek için çalışma başlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, "Sizler başımızın tacısınız. Sizler evlerinizde oturun, hizmetinizi biz yapalım. 65 yaş üstü ve kimsesiz vatandaşlarımız bizlere 444 03 63 numaralı telefondan ulaşabilir. Hizmetinizdeyiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada belediyenin ilçe genelinde başlattığı dezenfekte çalışmaları da sürüyor.