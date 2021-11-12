ŞANLIURFA - Emniyet kemeri uygulaması yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca, trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine dikkati çekmek amacıyla başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası kapsamında Şanlıurfa'da uygulama yapıldı.

Şanlıurfa'da Topçu Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimde Vali Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, sürücü ve vatandaşları emniyet kemeri kullanmanın önemiyle ilgili bilgilendirdi.

Vali Erin, sürücü ve yolculardan trafik kurallarına uyma konusunda hassasiyet beklediklerini bildirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Erin, vatandaşları bilgilendirmek ve bu konuda bilinç oluşturmak için aralıklarla çalışmalar yapıldığını dile getirerek, "Yapılan çalışmalar sayesinde ortalama her yıl kaybettiğimiz insan sayısı bu dönemde yüzde 50 azaldı. Bu çok önemli bir gelişme. Bu, çalışmanın başarılı bir şekilde yürütüldüğünün en somut göstergelerinden biri." ifadelerini kullandı.