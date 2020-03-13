Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te koronavirüs önlemleri - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te koronavirüs tedbirleri kapsamında çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

Gaziantep'te cuma namazı nedeniyle yaşanabilecek yoğunluğu dikkate alan Şahinbey Belediyesi, camilerde dezenfeksiyon çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda camilerin avlularından ayakkabı reyonları ve minberlerine kadar hemen her alan ilaçlandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde yapılan çalışmalar nedeniyle bu zorlu sürecin en sıkıntısız şekilde atlatılmasının amaçlandığını ifade etti.

Belediye olarak kendilerinin de çalışmaları desteklediğini aktaran Tahmazoğlu, "Kentimizde olası bir sıkıntıya karşı her türlü önlemi almış durumdayız. Bu anlamda halkımızın yoğun kullandığı alanları ilaçlıyoruz. Bugün de camilerde yoğunluk olacağını düşünerek camilere ağırlık verdik. İlçe sınırlarımızdaki tüm camilerde ilaçlama yaptık. İnşallah bu süreç, kimse zarar görmeden sona erer. Tüm amacımız ve gayemiz bu hedefe destek olabilmek." diye konuştu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında GAP Havalimanı'nda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklama göre, kentte devam eden dezenfeksiyon çalışmaları insanların yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları ve kapalı mekanlarda artırıldı.

Bu kapsamda toplu taşıma araçları ve toplanma merkezleri, otogar ve diğer mekanlarda çalışmalarına devam eden belediye ekipleri, GAP Havalimanı'nda da dezenfeksiyon yaptı.

Solüsyon içeren ve ince püskürtme tekniği kullanan ULV cihazıyla yolcuların havalimanına giriş yaptığı güvenlik noktaları, bagaj teslim noktaları, danışma noktaları ve uçağa binmek için kullanılan kapılarda ve körüklerde detaylı çalışma yapıldı.

-Kilis

Kilis Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında üçer kişiden oluşan 3 ayrı özel ekip oluşturuldu.

Öncelikle Öncüpınar ve Çobanbey Gümrük kapılarında dezenfeksiyon çalışması yapan ekipler, daha sonra belediye hizmet binası başta olmak üzere, talep gelen kurum binalarında çalışma gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, devam eden dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında insanların yoğun olarak kullandığı şehir içi ve şehirler arası tüm toplu taşıma araçlarının da temizlendiğini belirtti.

Otogar ve camilerdeki çalışmaların halen devam ettiğini aktaran Bulut, belediye olarak virüse karşı tüm önlemleri aldıklarını, bundan sonra da almaya devam edeceklerini kaydetti.