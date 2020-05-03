Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinde çıkamayan vatandaşların bazı ihtiyaçlarını karşıladı.

Öte yandan kentte, 8 bin 315 kişiye ve 52 iş yerine sokağa çıkma kısıtlamasına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle idari para cezası kesildi.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa Valiliği, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında temin edilen 135 bin maskeyi daha 13 ilçe kaymakamlıklarına gönderdi. İlçelere ulaştırılan maskeler, esnaf ve vatandaşlara dağıtılacak.

Üretilen ve satın alma yöntemiyle tedarik edilen maskeler, ilçelerin nüfusu ve ihtiyaçları dikkate alınarak, kolilerle kaymakamlıklara ulaştırılıyor.

Kaymakamlıklar aracılığıyla esnaf kuruluşları ve meslek odalarına teslim edilen maskeler, halkın yoğun halde bulunduğu market girişleri ve semt pazarlarında da ücretsiz dağıtılıyor.

Siverek Kızılay Şubesi ise sokağa çıkamayan 65 üstü vatandaşlar başta olmak üzere, ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırıyor.

Kahramanmaraş

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamasında, polis cadde ve sokaklarda drone ile denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok bölgesinde oluşturulan uygulama noktalarının yanı sıra, havadan da drone ile denetime çıktı.

Kentin en işlek caddelerinden Trabzon Caddesi başta olmak üzere, Ulu Cami, Tekerek ve Kültür Merkezi kavşakları drone ile boş olarak görüntülendi.

Malatya

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşların maaşlarını evlerinde teslim etti.