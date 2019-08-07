GAZİANTEP-Şanlıurfa yolunda yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 2
22 dakika önce
Şanlıurfa yolunda yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 2.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:37 Kaynak: DHA
GAZİANTEP- Şanlıurfa
yolunda yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 2
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