Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP-Şanlıurfa yolunda yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 2
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GAZİANTEP-Şanlıurfa yolunda yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 2

22 dakika önce

Şanlıurfa yolunda yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 2.

GAZİANTEP- Şanlıurfa yolunda yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, ölü ve yaralılar var - 2
Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:37 Kaynak: DHA
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