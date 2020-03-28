Gaziantep Şehir Hastanesi 1 buçuk yıl içerisinde hizmete girecek - Son Dakika
Son Dakika Genel Gaziantep Şehir Hastanesi 1 buçuk yıl içerisinde hizmete girecek - Son Dakika

Gaziantep Şehir Hastanesi 1 buçuk yıl içerisinde hizmete girecek

6 saat önce

Gaziantep Şehir Hastanesi 1 buçuk yıl içerisinde hizmete girecek Gaziantep'te yapımı süren 638 bin 89 metrekare alana kurulacak olan toplam bin 875 yatak kapasitesindeki Gaziantep Şehir Hastanesi'nin 1.5 yıl içerisinde hizmete girmesi bekleniyor.

Gaziantep Şehir Hastanesi 1 buçuk yıl içerisinde hizmete girecek

GAZİANTEP - Gaziantep'te yapımı süren 638 bin 89 metrekare alana kurulacak olan toplam bin 875 yatak kapasitesindeki Gaziantep Şehir Hastanesi'nin 1.5 yıl içerisinde hizmete girmesi bekleniyor.

Türkiye'deki en büyük hastanelerden biri olan Gaziantep Şehir Hastanesi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor. Temeli 2013 yılında atılmasına rağmen çeşitli aksamalar nedeniyle bir türlü bitirilemeyen Gaziantep Şehir Hastanesi'nin inşaat çalışmalarında son düzlüğe girildi. Çalışmaların aralıksız devam ettiği hastane inşaatının 2021 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Tamamlandığında sadece kente değil bölgeye de sağlık hizmeti verecek olan Gaziantep Şehir Hastanesi, bin 875 yatak kapasitesine sahip olacak. Hastane kampüsünde branşlara göre 7 hastane yer alacak. Bu binaların ana hastane binası, yüksek güvenlikli adli psikiyatri binası, teknik hizmetler binası, fizik tedavi ve rehabilitasyon binası, 3 bin 82 araç kapasiteli açık ve kapalı otopark ile İl Sağlık Müdürlüğü binasının da kampüs içerisinde yer alması bekleniyor. Hastane içerisinde ise 60 tane ameliyathane, 277 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 475 polikliniğin hizmet vermesi hedefleniyor.

1.5 yıl içerisinde tamamlanacak

Gaziantep'te basın mensupları ile yaptığı online basın toplantısında çalışmaları devam eden şehir hastanesi ile ilgili bilgi veren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep Valisi Davut Gül ile Gaziantep Sağlık İl Müdürü şehir hastanesindeki çalışmaları çok sıkı şekilde takip ediyor. Şehir Hastanesi'nin yapımı çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Bizim tahminimize göre bir buçuk yıl içerisinde Gaziantep Şehir Hastanesi tamamlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

Ulaşım alt yapısı da hazırlanıyor

Fatma Şahin, hastanenin çevre yoluna bağlantı çalışmaların sürdüğünü de belirterek, "Karayolları ile birlikte şehir hastanesinin çevre yolu bağlantısını projelendirdik ihalesini yaptık. Hastane bittiğinde çevre yolu bağlantısı da bitmiş olacak. Ulaşım alt yapısı ile ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Gaziantep Şehir Hastanesi 1 buçuk yıl içerisinde hizmete girecek

Şehir Hastanesi, Gaziantep, Türkiye, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 10:12 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs nedeniyle borcunu ödeyemeyen kiracılar evlerinden çıkarılabilir mi?
Türkiye Cumhuriyeti'ne küfür eden karantinadaki öğrencilere vatandaşlardan tepki Aleyna Tilki, mini şortuyla direk üzerinde poz verdi Prof. Dr. Halil Coşkun yanıtladı: Obezite ameliyatı geçirenler koronavirüs salgınında riskli durumda mı?
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı         
16:23
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu         
16:09
Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu         
15:53
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti         
15:33
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak         
15:07
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu         
15:01
Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi         
14:54
Belediyenin sahip çıktığı İsmail Amca'nın son hali yürekleri ısıttı Belediyenin sahip çıktığı İsmail Amca'nın son hali yürekleri ısıttı         
14:49
Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı         
14:48
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız         
14:43
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı         
14:30
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın         
14:28
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı         
14:24
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki         
14:17
Samsun Valisi Kaymak'tan Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama         
14:10
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir         
14:05
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir? Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?         
14:04
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu         
14:04
Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım         
13:52
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı         
13:52
Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor Beşiktaş'ta Douglas ile yollar ayrılıyor         
13:44
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul genelinde bazı faaliyetler durduruldu         
13:43
Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı         
13:28
Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi Koronavirüsün tedavisi için umutlandıran gelişme! Gaziantep Üniversitesi plazma çalışmasında sona geldi         
13:26
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, koronavirüse rağmen çekimlerine devam etme kararı aldı         
13:21
Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi Koronavirüs nedeniyle 1472 hakemin kazancı kesildi         
13:11
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 2 bin 517'ye yükseldi         
13:08
Yolunu kaybeden fotoğrafçılar tarafından bulunan 2 bin 500 yıllık ağaç ihtişamıyla büyüledi Yolunu kaybeden fotoğrafçılar tarafından bulunan 2 bin 500 yıllık ağaç ihtişamıyla büyüledi         
12:57
Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor Juventus, Pogba için takas formülünü devreye sokuyor         
12:45
Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Son dakika: KKTC'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
12:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2020 16:26:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep Şehir Hastanesi 1 buçuk yıl içerisinde hizmete girecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]