Gaziantep Şehir Hastanesi'ne rahat ulaşım için köprülü kavşak - Son Dakika

Gaziantep'te inşaatının büyük bir oranın tamamlandığı şehir hastanesine gelen insanların rahatlıkla ulaşımlarının sağlanması amacıyla köprülü kavşak yapılacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürülüğü iş birliğinde, Gaziantep Şehir Hastanesinin hizmete açılmasının ardından oluşabilecek trafik yoğunluğunun giderilmesi amacıyla proje hazırlandı.

Kentin Çevre Yolu'nun kuzeyindeki inşaatı devam eden bin 875 yatak kapasiteli şehir hastanesinin hizmete açılmasının ardından gelen hasta ve yakınlarının rahatlıkla ulaşımlarının sağlanmasının amaçlandığı proje tamamlandı.

5 bin 560 kişinin çalışacağı ve çevre illerden gelen vatandaşların sağlık hizmeti alacağı şehir hastanesini, günlük ortalama 53 bin kişinin kullanacağı tahmin ediliyor.

Çevre Yolu'nun O-54 Kara Yolu'na yapılacak köprülü kavşağın yanı sıra bağlantı yollarıyla sürücülerin şehir içine uğramadan çok daha hızlı ulaşımı sağlanarak, güzergahta trafiği büyük oranda rahatlatması hedefleniyor.