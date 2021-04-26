Gaziantep Şehir Tiyatrosu için başvurular başladı! - Son Dakika

Gaziantep Şehir Tiyatrosu için başvurular başladı!

26.04.2021 14:09
Gaziantep Şehir Tiyatrosu için başvurular başladı!, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Şehir Tiyatrosu'nda görev yapacak sözleşmeli aktör, aktris, dramaturg, ses ve ışık tasarımcısı için başvurular başladı.

Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinden yapılacak başvurular için son gün 21 Mayıs olarak belirlendi.

Tarih, sanat ve kültür değerlerinin korunması ve yaşatılması için çalışmalarını yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, şehirde en çok istenilen sanat kültür etkinliğini belirlemek için yaptığı anket çalışması ile şehir tiyatrosu kurulması yönündeki sonuç sonrası hazırlıklara başladı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatrosu'nda görev alacak sözleşmeli aktör, aktris, dramaturg, ses ve ışık tasarımcısı için başvuru alımının startını verdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden belirtilen formlar doldurularak gerekli belgeleri dijital ortamda yüklenerek başvuru yapılabilecek. Son başvuru tarihinin 21 Mayıs olan seçmelerde tüm adaylardan üniversitelerin ilgili bölümleri 4 yıllık (lisans) mezunu olma şartı aranacak sadece Gaziantep'te yerleşik aktör/aktris adayları için lisans mezuniyeti aranmazken en az 5 yıllık sahne deneyimi zorunluluğuna bakılacak, diğer sınav şartları ise aynen uygulanacak. Seçmelere katılmaya hak kazanan adayların listesi, www.gaziantep.bel.tr internet adresinde duyurulacak. 24-25-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak seçmelerde ise aktör ve aktris adayların sahne-oyunculuk, ses, ritim-dans-hareket alanlarında yeterlilikleri test edilecek, dramaturg, ses ve ışık tasarımcısı için mesleki portfolyo değerlendirmesi-mülakat şeklinde yapılacak. Detaylı bilgiye kurumun internet sitesinden ulaşım sağlanacak.

Öncelikle bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmeye katkı sağlayacak olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu hem yurt içi hem yurt dışı salonlarda da sahne almayı hedefliyor. Ağırlıklı olarak yeni ve yerli oyunların yanı sıra özel prodüksiyonların da yer alacağı Şehir Tiyatrosu'nda birçok sezonu kapsayan repertuvar çalışmaları yapılacak. Genel Sanat Yönetmenliği'ne Nejat Şener'in atandığı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Haziran ayından itibaren sezonun oyunlarını hazırlamaya başlayacak.

Gaziantep Şehir Tiyatrosu için başvurular başladı!

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gaziantep Şehir Tiyatrosu için başvurular başladı! - Son Dakika


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