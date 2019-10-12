Son Dakika Haberleri: Gaziantep şehit aileleri ve gaziler barış pınarı harekatı'na destek verdi
Son Dakika Güncel Gaziantep şehit aileleri ve gaziler barış pınarı harekatı'na destek verdi

Gaziantep şehit aileleri ve gaziler barış pınarı harekatı'na destek verdi

1 saat önce

Şehit aileleri ve gaziler Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiGAZİANTEP'te Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği İslahiye Şubesi üyesi olan şehit alileri ve gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)?

Şehit aileleri ve gaziler Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi

GAZİANTEP'te Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği İslahiye Şubesi üyesi olan şehit alileri ve gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)?nin Suriye'de Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine yönelik başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiler.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit ve Dul Yetimleri Derneği İslahiye Şubesi üyeleri, 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için bir araya geldiler. Dernek binasında bir araya gelen üyeler adına açıklama yapan Dernek Başkanı İsmail Macit, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliği sağlamak, enerji koridoru adı altında kurulmak istenen terör koridoruna engel olmak, bölgede kurulmaya çalışılan terör yapılanmasını sona erdirmek, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak, terörden arınan bölgelere Suriyeli sığınmacıları yerleştirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na biz Şehit aileleri ve Gazileri olarak sonuna kadar destekliyoruz. Silahlı Kuvvetlerimize başarılar dilerken her zaman olduğu gibi bugünde yanlarında olduğumuzu bilmelerini isteriz. Mehmetçiklerimizin üstün başarılarla döneceklerine olan inancımız tamdır. Rabbim yar ve yardımcıları olsun. Dualarımız onlarla dedi.

Dernek Başkan Yardımcısı Gazi Ramazan Uyar ise, Barış Pınarı Harekatı'na cepheye çağrılmamız halinde ben ve Gazi arkadaşlarımızla hazırızö dedi. Şehit anneleri olarak dualarımız Mehmetçiklerle diyen Şehit Annesi Ümmü Aslanbaba da 1994 yılında oğlumla telefonda görüştüğümüz gün akşamına şehit oldu. Şehit anneleri olarak Mehmetçiklerimize sürekli dua ediyoruz. Allah tüm Mehmetçiklerimizi korusun ödedi

Gaziantep şehit aileleri ve gaziler barış pınarı harekatı'na destek verdi

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:32 Kaynak: DHA
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