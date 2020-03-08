GAZİANTEP Şehit eşlerine bayrak hediyesi - Son Dakika
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GAZİANTEP Şehit eşlerine bayrak hediyesi

6 saat önce

Şehit eşlerine bayrak hediyesiGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, AK Parti Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde şehit eşleri ziyaret edilerek Türk bayrağı hediye edildi.

Şehit eşlerine bayrak hediyesi

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, AK Parti Kadın Kolları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde şehit eşleri ziyaret edilerek Türk bayrağı hediye edildi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve Belediye Meclis üyesi Fethiye Erdoğan, beraberindekiler ile birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehit eşlerini ziyaret etti. Erdoğan ve beraberindekiler, İdlib'de rejim unsurlarının düzenlediği hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın Boğaziçi Mahallesi'ndeki baba ocağını ziyaret ederek şehidin eşi, 4 aylık hamile Seyhan Günay ile annesi Ayfer Günay, 2018 yılında Bingöl'ün Karlıova ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmadan şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yunus Emrah Ateş'in Cevdetpaşa Mahallesi'ndeki eşi Neslihan Ateş ve İdlib'de görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Topal'ın Dervişpaşa Mahallesi'ndeki eşi Kübra Topal'ın yanına gitti.

Erdoğan, ziyarette şehit eşlerine ve annelerine Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler vererek, Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

GAZİANTEP Şehit eşlerine bayrak hediyesi

Dünya Kadınlar Günü, İslahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:14 Kaynak: DHA
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