Son Dakika Haberleri: GAZİANTEP Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan son yolculuğuna uğurlandı
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GAZİANTEP Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan son yolculuğuna uğurlandı

3 saat önce

GAZİANTEP Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan son yolculuğuna uğurlandı.

GAZİANTEP Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan son yolculuğuna uğurlandı
GAZİANTEP Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan son yolculuğuna uğurlandı
Sinan Demircan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:40 Kaynak: DHA
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