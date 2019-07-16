GAZİANTEP Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan son yolculuğuna uğurlandı
3 saat önce
GAZİANTEP Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:40 Kaynak: DHA
GAZİANTEP Şehit İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan
son yolculuğuna uğurlandı
15 Temmuz Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını Kuzey Irak ve Hakkari'den acı haber: 2 askerimiz şehit oldu Brandenburg Kapısı Önünde 251 Sembolik Şehit Tabutu Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Dedeman, yoğun bakıma kaldırıldı