GAZİANTEP - Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
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GAZİANTEP - Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, son yolculuğuna uğurlandı (2)

12.06.2022 17:08

Şehidin babası Mahmut Çap'tan görüntü Şehidin naaşın önündeki fotoğrafından görüntü Şehidin naaşının defin için mezarlığa götürülmesi GAZİANTEP - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son...

Şehidin babası Mahmut Çap'tan görüntü

Şehidin naaşın önündeki fotoğrafından görüntü

Şehidin naaşının defin için mezarlığa götürülmesi

GAZİANTEP - Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Yeşilkent Mezarlığı morgundan askeri tören mangası tarafından alınarak, Kaplan Kardeşler Camisi avlusuna getirildi.

Burada düzenlenen törene, Gaziantep Valisi Davut Gül, Sağlık Bakan Yardımcısı Tolga Tolunay, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Müslüm Yüksel, Ali Şahin, Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, CHP Gaziantep milletvekili Bayram Yılmazkaya, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, silah arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şehidin eşi Zeynep, eşinin askeri şapkasını taktı, tabutuna sarıldı ve tekbir getirdi.

Çap'ın naaşı, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Yeşilkent Mezarlığına defnedildi.

GAZİANTEP - Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, son yolculuğuna uğurlandı (2)
GAZİANTEP - Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, son yolculuğuna uğurlandı (2)
GAZİANTEP - Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, son yolculuğuna uğurlandı (2)
GAZİANTEP - Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, son yolculuğuna uğurlandı (2)
GAZİANTEP - Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, son yolculuğuna uğurlandı (2)
GAZİANTEP - Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, son yolculuğuna uğurlandı (2)
GAZİANTEP - Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, son yolculuğuna uğurlandı (2)
GAZİANTEP - Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, son yolculuğuna uğurlandı (2)
GAZİANTEP - Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, son yolculuğuna uğurlandı (2)

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: GAZİANTEP - Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
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