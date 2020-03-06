Gaziantep-şehit sözleşmeli er enes kaya son yolculuğuna uğurlandı-1 - Son Dakika

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Gaziantep-şehit sözleşmeli er enes kaya son yolculuğuna uğurlandı-1
6 saat önce
Şehit Sözleşmeli Er Enes Kaya son yolculuğuna uğurlandı-1.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:52 Kaynak: DHA
GAZİANTEP-Şehit Sözleşmeli Er Enes Kaya son yolculuğuna uğurlandı-1
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