Gaziantep şehit uzman çavuş uğur kurt memleketinde törenle karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep şehit uzman çavuş uğur kurt memleketinde törenle karşılandı - Son Dakika

Gaziantep şehit uzman çavuş uğur kurt memleketinde törenle karşılandı

6 saat önce

GAZİANTEP Şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt memleketinde törenle karşılandı.

GAZİANTEP Şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt memleketinde törenle karşılandı

Gaziantep şehit uzman çavuş uğur kurt memleketinde törenle karşılandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:57 Kaynak: DHA
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