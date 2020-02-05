Son Dakika › Güncel › Gaziantep şehit uzman çavuş uğur kurt memleketinde törenle karşılandı - Son Dakika
Gaziantep şehit uzman çavuş uğur kurt memleketinde törenle karşılandı
6 saat önce
GAZİANTEP Şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt memleketinde törenle karşılandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:57 Kaynak: DHA
GAZİANTEP Şehit Uzman Çavuş Uğur Kurt memleketinde törenle karşılandı
Son Dakika İdlib'de şehit olan 2 askerimiz memleketlerinde toprağa verildi Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı Görgü tanığı, Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın kaza anını anlattı Sahiba Gökçen'de kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı