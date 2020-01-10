Gaziantep şehit uzman çavuşun bu yaz düğünü olacaktı - Son Dakika
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Gaziantep şehit uzman çavuşun bu yaz düğünü olacaktı

6 saat önce

Şehit uzman çavuşun bu yaz düğünü olacaktıSURİYE'nin Resulayn kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol noktasına, teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın babası Mustafa Yanık (57), oğlunun, bu yaz yapılacak düğünle dünya evine...

Şehit uzman çavuşun bu yaz düğünü olacaktı

SURİYE'nin Resulayn kentinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kontrol noktasına, teröristler tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık'ın babası Mustafa Yanık (57), oğlunun, bu yaz yapılacak düğünle dünya evine girmeyi planladığını ancak kısmet olmadığını söyledi.

Barış Pınarı Harekat bölgesinde önceki akşam yol kontrolü sırasında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Uzman Çavuş Erol Yanık, dün memleketi Gaziantep'te gözyaşları içinde toprağa verildi.

7 YAŞINDAN BERİ ASKER OLMAK İSTERDİ

Bir ay önce nişanlanan şehidin ailesi, taziyeleri Beykent Mahallesi'ndeki evlerinde kabul etmeye devam ediyor. Cenaze törenine askeri kamuflaj ile katılan ve yüzüğünü çıkarmadığını söyleyerek, herkesi duygulandıran şehidin nişanlısı Melek Şanlı'nın da yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldığı taziye evinde, gazetecilere konuşan baba Mustafa Yanık, şunları söyledi:

"Vatan sağ olsun, bayrak sağ olsun, millet sağ olsun. En son 2 gün önce telefonla görüştüm, iyiydi. 10 gün önce de Ceylanpınar'a yanına gittim ve gördüm. Çok iyi bir askerdi. Milletini, vatanını seven bir askerdi. Küçüklüğünden beri, 7 yaşlarından bu yana asker olmak isterdi. Asker oldu ve şehit oldu, bu bizim için büyük bir gurur."

Mustafa Yanık, oğlunun, Melek Şanlı ile bu yaz yapılacak düğünle dünya evine girmeyi planladığını ancak kısmet olmadığını da sözlerine ekledi.

Gaziantep şehit uzman çavuşun bu yaz düğünü olacaktı

Mustafa Yanık, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:31 Kaynak: DHA
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