Gaziantep-şehit uzman onbaşı uğur kurt için tören düzenledi - Son Dakika

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Gaziantep-şehit uzman onbaşı uğur kurt için tören düzenledi
6 saat önce
Şehit Uzman Onbaşı Uğur Kurt için tören düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:29 Kaynak: DHA
GAZİANTEP-Şehit Uzman Onbaşı Uğur Kurt için tören düzenledi
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