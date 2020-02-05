Gaziantep-şehit uzman onbaşı uğur kurt için tören düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziantep-şehit uzman onbaşı uğur kurt için tören düzenledi - Son Dakika

Gaziantep-şehit uzman onbaşı uğur kurt için tören düzenledi

6 saat önce

Şehit Uzman Onbaşı Uğur Kurt için tören düzenledi.

GAZİANTEP-Şehit Uzman Onbaşı Uğur Kurt için tören düzenledi

Gaziantep-şehit uzman onbaşı uğur kurt için tören düzenledi

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 02:29 Kaynak: DHA
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